日本不再对华援助 欧美继续对北京提供援助

日本1979年12月开始实施的对华政府开发援助（ODA）将于2022年3月完全结束。现在有2名日本青年海外协力队队员仍在中国奋斗，从事日语教育。日本退出政府开发援助，而瞄准中国市场的欧美虽然批评中国人权，但却继续对华援助，战略差异也越来越明显。日本媒体报道称，日本在与欧美保持步调一致的同时，也需要跟中国切实交往。

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据日本经济新闻今天发表对中日深度观察文章，指日本的对华政府开发援助是从1979年12月时任首相大平正芳访华开始的。累计提供了3.3165万亿日元贷款，实施了建设生活基础设施等231个项目。

此外，由日本国际协力机构（JICA）承担的派遣青年海外协力队等技术协助累计达到1856亿日元。日本的政府开发援助与中国的改革开放相重叠，支撑中国走上经济大国之路。

署名羽田野主记者称在此次有关ODA的采访中，也留有一些遗憾。作为ODA的典型项目代表，记者通过日本国际协力机构想去采访中日友好医院和中日农业技术研究发展中心，结果对方一直有所担心，未接受采访和参观。在中日邦交正常化50周年之际，这样的结果有些让人感到有些寂寥。

据经济合作与发展组织（OECD）统计，虽然日本将退出对华政府开发援助，而欧美正继续提供援助。2018～2019年，德国对中国援助了8.21亿美元，法国援助了1.69亿美元，英国援助了8100万美元，美国援助了3300万美元。具体业务内容不详细，不过据说一直在开展语言教育及公众卫生等相关援助。可见欧美国家想在中国政府难以着手的领域开展援助，以强化双方关系。

日本经济新闻说，虽然欧美在人权等问题上批评中国，但又想努力进入中国这一巨大市场，这样的姿态没有改变。日本在与欧美保持步调一致的同时，也需要跟中国切实交往。