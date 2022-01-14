法新社：香港新闻媒体如惊弓之鸟 下一家是谁遭逮捕与关闭？

中国对香港异议人士的镇压已经使民主运动中的大多数领导人物噤声或被关进监狱。新闻界现在已经进入了受镇压的瞄准镜里。当无国界组织在2002年公布其第一次年度排名时，香港排在第18位。去年，香港的排名下降到第80位。 在这个曾经被认为是亚洲新闻自由堡垒的城市，现在却有越来越多的媒体问，"我们会是下一个遭逮捕被关闭吗？"

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法新社今天采访香港记者Ronson Chan，指他已经为国家安全警前来敲门准备了几个月，但是当他们在12月底敲开他的门时，他还是不禁颤抖起来。

中国对香港异议人士的镇压已经使民主运动中的大多数领导人物噤声或被关进监狱。新闻界现在已经进入了镇压视野。

香港记者协会主席、支持民主的新闻网站 "立场新闻 "的编辑Ronson Chan，知道自己是一个主要目标。

他告诉法新社：我虽有心理准备，但当他们向我出示搜查令时，我在发抖。

在被迫停止之前，他用手机直播了他与警察的对话交流。这是他最后一次为《立场新闻》报道。同一天，《立场新闻》网站的资产被冻结，《立场新闻》里7人因北京在2020年实施的国家安全法指控的 "煽动性出版物 "的罪名而被逮捕。其中两名人员并被拘留。到目前为止，Ronson Chan除了在家中被搜查外，没有受到其他骚扰。

在这个曾经被认为是亚洲新闻自由堡垒的城市，"我们会是下一个吗？"当地和越来越多的国际媒体问道。前香港中文大学新闻学讲师、现居荷兰的Lokman Tsui告诉法新社："记者应该对权力说出真相。"而目前，真相在香港被（认为）是涉嫌颠覆国家政权。

法新社说，中国在无国界记者组织（RSF）的新闻自由指数中排名接近末尾。中国媒体受到北京的严格控制，外国记者受到严格限制。

1997年这个前英国殖民地回归中国时，香港仍然是媒体自由的天堂。当地媒体以坚持不懈而著称，毫不犹豫地谴责某些高官的行为，这与中国媒体不同。但多年来，香港的新闻自由开始蒙上阴影。当无国界组织在2002年公布其第一次年度排名时，香港排在第18位。去年，该市的排名下降到第80位。

而自6月以来，这种威胁继续增长。

法新社说，这一切始于支持2019年民主抗议活动的《苹果日报》遭关闭。该报老板黎智英和该报的高级管理人员已经被逮捕，并被指控 "与外国势力勾结"。接下来是《立场新闻》Stand News，一周后，由资深记者创立于2017年、由读者资助的CitizenNews新闻网站因担心记者的安全而关闭。

据现在在伦敦城市大学任教的香港记者袁陈说，"新闻自由多年来一直在倒退，但在2020年，一切都加速了。"

香港行政长官林郑月娥多次拒绝这样的指控，她称当局只是在执法。在关闭Stand News和CitizenNews后，林郑月娥只是回答说，西方国家的国家安全法比香港 "严厉得多"，但她没有举出任何国家对新闻界使用这些法律的例子。

独立新闻网站InMedia的一名前编辑说，"新闻行业中存在一种前所未有的恐惧气氛"。但他说"很难评估风险，" 这名前编辑不愿意透露姓名。

据法新社，到目前为止，国际媒体还没有成为香港执行国家安全法的目标，但现在香港政府在不喜欢外国媒体报道时，毫不掩饰自己的恼怒。法新社、CNN、《华尔街日报》和彭博社等外国媒体在香港设有区域总部。自去年11月以来，香港当局已就外国报纸不喜欢的有关香港的社论向其发出13封训诫信。

《立场新闻》Stand News的记者希望外国记者能够留下来，继续报道香港发生的事情。但他警告他们不要低估香港当局的强硬态度。 据他指出，“人们认为《苹果日报》不会关闭，哪怕《苹果日报》有25年的历史，还有一千多名员工。但《苹果日报》还是被关闭了。”