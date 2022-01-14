法新社：香港新闻自由不再  媒体共问：“何时轮到我们被打压？”

習近平(圖右)在中南海接見述職的林鄭月娥，未見支持她連任的信息。(央視畫面截圖)

法新社14日发文说：中国对异议声音的打压已让多数香港民主运动人士噤声或入狱，如今更把焦点转向媒体。在曾是新闻自由堡垒的香港，本地媒体和愈来愈多国际媒体都在问：接下来受到打压的，会是我们吗？

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香港媒体人陈朗昇告诉法新社：“我做了心理准备，但…当他们出示逮捕令，我还是在发抖。”同一天稍晚，香港当局援引国安法冻结“立场新闻”资产，并以发布“煽动性”内容为由逮捕“立场新闻”7名员工，该媒体随后停止运作。其中两名员工已被起诉并还押候审。陈朗昇不知道自己会不会落入同样的境遇。

1997年英国将香港主权移交给中国后，这座城市作为媒体中心，仍持续蓬勃发展。当时港媒以坚持不懈著称，他们以中国大陆无法想像的方式撰写头条新闻并监督官员。但随著港媒环境愈来愈不自由，凋零的迹象也始终存在。

无国界记者组织于2002年公布首份年度新闻自由评比，香港当时第18名，去年则坠落到第80名。过去7个月更是出现前所未见的变化。第一个倒下的是“苹果日报”，香港警方援引国安法冻结苹果日报的资产，同时指控创办人黎智英等高阶主管触犯安全相关罪名。

下一个轮到立场新闻；一周后，“众新闻”也终止营运，理由是他们认为“工作不再安全”。

香港特别行政区行政长官林郑月娥数度否认打压新闻自由的控诉，声称只是依法行事而已。

香港“独立媒体”（InMedia）一名前编辑说，业内出现一种“不曾有过的恐惧氛围”。

港版国安法目前尚未把矛头指向国际媒体，但香港政府对于不满意的报导也愈来愈多批评。

许多大型媒体仍在香港设有亚洲总部，包括法新社、彭博（Bloomberg）、华尔街日报、美国有线电视新闻网（CNN）、经济学人（The Economist）和“金融时报”（Financial Times）。

自去年11月以来，香港官员已寄出13封以英语、法语、西班牙语和荷语写成的信函给外媒，大部分是为了港府不喜欢的社论，甚至警告一些报导可能违反香港法律。

去年11月，香港也拒绝更新一名“经济学人”澳洲记者的签证，这是自2018年以来，第4位因申请签证遭拒而被迫离开的外籍记者。

转引中央社译文