澳门赌场修制 强调赌博也不准危害中国国家安全

备受瞩目的澳门博彩经营法修改有新进展。澳门政府周五称，行政会完成讨论修改博彩经营法律制度草案，将修订法例订明批给数量最多为六个并明文禁止转批给，经营期限一般不得多于10年，在例外情况下可延长最多三年。

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据路透社今天报道说，澳门政府在一份声明 中并表示，法案还制定娱乐场、博彩机及博彩桌的审批规范，以规范幸运博彩的经营规模。此外，调升承批公司的资本金额至50亿澳门元，以确保幸运博彩的承批人具备足够的财力。

现时澳门六大赌场营运商实际是“三正三副”，正牌牌照分别由澳博控股、永利澳门以及银河娱乐持有，这三家正牌牌主各自转批给美高梅中国、新濠及金沙中国三个副牌牌主。六大赌牌将于今年6月到期，由于澳门政府此前就修改经营博彩法进行谘询，重点包括批给数量和期限等九项内容，令人关注对赌业未来格局所起变化。

据澳门政府表示，“为推动澳门特区博彩业的健康发展，完善行业监管，预防博彩可能带来的负面影响，有必要对博彩经营法作出检讨及修订。”

行政会完成讨论法律草案，有关法案将送立法会审议。为配合娱乐场幸运博彩经营批给的公开竞投程序的有序开展，法案建议自公布翌日起生效，但有关调升公司资本额及常务董事占股比例等条文，则不适用于现有承批公司。法案的其他主要内容还包括明确制定本法律制度的主要目的，尤其包括经营娱乐场幸运博彩活动，必须在维护国家及澳门特区安全的前提下进行，以及促进澳门经济适度多元及可持续发展。

加强对承批公司、参与博彩业活动人士及公司的资格审查和监管机制，包括明确受审查对象的范围，订定审查适当资格的标准以及不具备适当资格的后果，藉此强化政府的监管手段。

据法新社说，澳门周五表示，随着当局收紧对世界上最大的赌场聚集地的监管，新的赌博执照现在将被授予10年的期限，是之前的一半时间。

自去年9月当局宣布重组该行业的计划以来，该领土数十亿美元的赌博业一直如坐针毡。周五，当澳门行政委员会解释赌博不得损害中国的 "国家安全 "时，该市的六家赌场巨头首次尝到了新规则的滋味。

这个前葡萄牙殖民地是中国唯一允许赌博的地方。在新冠病毒疫情大流行之前，它在一周内赚的钱比美国拉斯维加斯一个月赚的还多。

几十年来，赌场大亨何鸿燊一直垄断着当地的赌博业。但在2002年，当局欢迎五个新的竞争者，每个竞争者都被授予20年的特许权。

据法新社说，赌博业在新冠病毒大流行之前爆发出每年240亿美元（210亿欧元）的规模。赌场收入占政府收入的约80%，占该市国内生产总值的一半以上。到2020年底，约有8.2万人在那里就业--几乎是劳动力的五分之一。

消息说，中国富裕的官员和企业家前来赌博，押上大笔资金，规避中国限制携带现金出国的严格法律。在中国国家主席习近平的压力下，当局已经打击了洗钱和有钱人逃离中国的行为，而澳门近年来也试图使经济多样化。

据该报道，博彩业被新冠肺炎病毒疫情严重摧残，几乎看不见中国的赌客了，而正常时大多数赌客都来自中国。由于新冠病毒大流行病，2020年的博彩收入骤降至75亿美元（65亿欧元）。他们在2021年略有恢复，达到108亿美元，仍然比冠状病毒之前的博彩盈利少了70%。