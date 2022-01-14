瑞士称将向北京冬奥会派遣官方代表

瑞士政府极可能会派遣一名联邦委员，参加将于2月4日举行的北京冬奥会开幕式。届时唯一的绊脚石将会是疫情，而非抵制冬奥会的国际呼声。

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据瑞士新闻今天报道称，就瑞士将向北京冬奥会派遣官方代表议题，瑞士联邦政府发言人透露，在1月12日的会议上，七位联邦委员原则上同意其中一人将与瑞士代表团一起出发前往北京，在冬奥会上代表瑞士。但根据疫情进展情况，最终的决定会在晚些时间做出。

最近几周其他一些西方国家决定以外交形式抵制北京冬奥会，即只派遣运动员参加比赛，没有官方代表，以此抗议中国的人权问题。

该报道称，而瑞士将不会效仿这些国家的做法。

美国、澳大利亚、新西兰、英国、加拿大和日本等国以新疆维吾尔族受到的待遇及香港民运人士的处境为由，不派遣官方代表参加冬奥会开幕式，而中方则表示将回之以“果断的反措施”。

几周来瑞士也有人呼吁采纳同样做法：伯尔尼“保护受威胁群体协会”(Society for Threatened Peoples)和欧洲西藏青年协会等维权组织都相继在议会中提出过这个问题，后者还于1月11日在五座瑞士城市发起示威抵制北京冬奥。

中立国瑞士是1950年最早承认中华人民共和国的首批西方国家之一。在同中国的关系中，瑞士主要关注两国间的贸易-自2010年起，中国即成为瑞士在亚洲最大的贸易伙伴，和继欧盟与美国之后的第三大全球贸易伙伴。

据该报道，不过，在瑞士去年5月公布的概括两国关系的最新对华战略中，也涉及到政治问题的外交对话，包括每年进行的“人权对话”。这一对话在中断三年后将于2022年重拾。