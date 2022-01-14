英国军情五处警告中共代理人渗透议会 中国驻英使馆发声明驳斥

英国国家安全情报机构军情五处（MI5）透露，一名中国代理人已秘密渗透到英国议会并干预英国政治。来自军情五处的警告称，长期在英国经营律师业务的李贞驹（Christine Ching Kui Lee）为中国共产党与现任议员和有意竞选成为议会议员的人“建立了联系”，然后，她向政界人士捐款，资金来自在中国和香港的非英国人。

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白厅消息人士告诉BBC，这是军情五处经过“重大和长期”的调查后做出的决定。

中国驻英国使馆周四（1月13日）对此予以驳斥。使馆发言人称，中国“坚决反对一些人捕风捉影，对英国的华人群体进行抹黑、恐吓。”

工党的巴里·加德纳（Barry Gardiner）是李贞驹资助的议员之一，他在五年内从她那里获得超过42万英镑。但加德纳表示，他一直向安全部门上报捐款情况。

自由民主党党魁埃德·戴维爵士（Sir Ed Davey）在担任能源大臣期间也收到了5000英镑的捐款，但他表示，这笔钱是由地方协会接受的，这是“第一次让他有理由感到担忧”。

英国内政大臣普里蒂·帕特尔（Priti Patel）表示，有人“在知情的情况下代表中国共产党从事政治干预活动，以国会议员为目标”。这“令人深感关切”。

但她表示，英国已经采取措施以“识别外国干预”。

该安全机构表示，被李贞驹联系的任何人都应“考虑到她的隶属关系”及其“推进中共议程的职责”。