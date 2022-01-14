西安封城防疫奇招：两医院停业整顿三个月

封城防疫已经20余天的西安，继买菜难、医院延误救治悲剧之后，再次吸引舆论关注。当地政府于13日宣布对两家因拒绝接诊导致悲剧的医院，做出停业整顿三个月的处理。这项在疫情期间关闭医院的武断措施引起舆论哗然。

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受到处罚的两家医院分别是高新医院和西安国际医学中心医院。从西安卫健委13日发表的公报来看，做出停业整顿的原因是这两家医院近日发生“延误急危患者抢救和诊治”。

1月1日，一名怀孕已8个月的孕妇前往高新医院紧急就诊，但医院以其核酸检测时效已经过期四小时为由，要求等待新的检测结果。结果是孕妇等待时间过长，不幸流产。一名孕妇在医院门外，脚下一滩血迹的照片在网络上疯传，引发网民热议。

让西安国际医学中心医院卷入舆论漩涡的是一名61岁的心脏病突发患者因延误治疗而死亡的事件。病人在被高新医院拒收之后，被送往国际医学中心医院，在医院大厅里等待6个小时获得核酸检测结果后，才被接收救治，但为时已晚。

舆论压力之下，西安卫健委13日宣布处理决定，除全市通报批评、以及对两家医院一些官员停职、免职外，直接宣布医院停业整顿三个月，即日起执行。如果说卫健委想通过此项决定显示对医院失职行为绝不姑息的话，宣布两家医院即日起停业，则凸显荒唐、鲁莽，尤其是在疫情期间医疗资源本已紧张的情况下。且不说这势必增加当地其它医院的救治压力，仅是这些医院中已住院患者和计划中的救治方案也无形中要面对延误。

数小时后卫健委再发通知，对两家医院停业造成的就医不便，提供支援补救措施。

这种拆东墙补西墙的做法引发网友热议。署名@存雅的网友质问：“这样不浪费公共医疗资源吗？”“抽调那么多其它地方医护人员，其它地方不又人员短缺了吗？“ 网友@yongrong-对”这种魔幻处理方式“，”送三个字：神经病。“。 @EBZOOZNE 指责卫健委向基层推卸责任，他质问：医院领导的领导是谁？下政策的是谁？政策下不准确不明确的又是谁？“ @年华无效LW_嘲讽说：“真是人民的好‘公仆’，要不是你们制定的防疫政策不利，作为一个民营医院脑子有病才拒诊，现在耍（甩）锅给医院，耍（甩）锅就甩锅，居然还直接关停，好大的官威，你们才应该引咎辞职”

责令两家医院停业表面是对延误治疗事件的处罚，但直接影响到的是民众的医疗资源：@珠帘暮卷西山雨_2017写道: ”关医院报复患者是吗？恐吓群众不能批评卫健委是嘛？“ @圆圆金刚子表示：“关停医院我真的理解不了，整顿三个月能整顿出什么来，但这三个月可能关乎很多人的人生和性命，你们在做决定的时候真的考虑过一个个活生生的人吗” @我叫袁糖糖的网友质问：“你们的面子比患者的生命健康还要大吗？这是以人为本吗？是把老百姓的生命健康放在第一位了吗？看看你们罚医院的理由，你们好意思吗？！”

根据西安卫健委13日公布的数据，西安市自2021年12月9日以来，累计确诊病例2039例，现有患者也以轻型和普通型为主。但西安自12月23日起封城至今。千万居民一夜之间失去了基本的进出自由。独立媒体人江雪的封城日记«长安十日»在新年第一天写道：“这城市表面的寂静掩盖不住它的兵荒马乱。从个体角度来看，从12月27日以來，几乎每一天，都有灾难发生着。”