路透社说：中国2021年外贸成绩单亮眼

尽管2021年收官月的中国进出口同比增速分别放缓至三个月和五个月低位，但并未干扰全年成绩单的优异。考虑到全球经济渐进复苏、主要经济体大规模刺激政策退出，外需减弱，以及订单渐回流东南亚等地区，叠加高基数影响，出口减速是分析人士对今年中国外贸的普遍预期。

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据路透社今天报道称，中国2021年外贸成绩单亮眼，出口减速是大势惟对经济仍将正贡献。

据中国海关总署周五公布，以美元计价2021年12月出口同比增20.9%，略高于路透调查预估中值20%，为五个月低点；进口增长19.5%，低于路透调查预估中值26.3%，为三个月最低。当月贸易顺差为944.6亿美元，创历史最高纪录，远高于路透预估中值的745亿美元。

2021年，中国外贸突破5万亿、6万亿美元两个关口，规模6.05万亿美元再创新高；全年以美元计价出口同比增29.9%，进口增长30.1%，贸易顺差为6,764.3亿美元。路透测算，中国12月对美国贸易顺差392.3亿美元，全年累计顺差3,965.8亿美元。

由于新冠疫情仍在不断变异的阴云之下，中国制造业未受到较大冲击的优势仍在、产业链较完整，支撑中国出口韧性将持续，仍将对经济形成正贡献；同时，国内部分行业仍在补库存，大宗商品价格还处相对较高的位置，进口需求整体仍有支撑。

新冠疫情两年来，不断创造惊喜的中国外贸“优等生”成为中国经济平稳运行的重要担当。而在不断推高的基数、反复的疫情以及外需增长乏力等因素下，2022年的中国外贸面临更繁杂的考验，在利空与利好交错下，有“破”也有“立”。

据路透社说，中国总理李克强去年末主持召开的国务院常务会议提出，加强对进出口的政策支持，落实减税降费措施，2022年对加工贸易企业内销暂免征收缓税利息；保持人民币汇率基本稳定，鼓励银行有针对性开展远期结售汇业务，提升外贸企业应对汇率风险能力。