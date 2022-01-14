路透社：中国同意美国 农历春节左右释出战备储油

消息人士告诉路透社，中国将在农曆春节左右释出战备储油。这是包括在美国为了拉低全球物价，而协调各用油大国一同释出储油的计划。

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美国和中国是全球前2大原油消费国。知道两国谈判内情的消息人士表示，北京在2021年底同意释出战备储油，但确切释出油量将依油价水准而定。

其中一名知情人士说：“中国同意，若油价超过每桶85美元，就会释出相对较多储油；若油价维持在75美元左右，释油量就会较小。”此外未提供进一步细节。

消息人士还说，中国释出战备储油的时间会落在农曆新年前后。今年中国农历年假从1月31日至2月6日，届时经济活动将暂停。

路透社去年11月便报导，由于供应吃紧造成全球油价冲上数年高点，美国总统拜登政府于是和其他石油消费大国展开一系列协商。中国同意释出储油正是这些协商后的结果。

报导指出，拜登和几位最高层幕僚讨论到，与日本、韩国和印度等关系密切的盟邦联手释出原油储备的可能性，以及可能与中国携手释油。

美国过去几周已透过交换和销售将储油释出，日本和韩国也皆已宣布出售原油计划。

长期将战备储油细节保密的中国，则在去年9月进行历来首次公开标售储油，数量约740万桶，占全国单日用油量的一半。