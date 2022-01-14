选中国加债不要IMF金援 斯里兰卡遭降信评

斯里兰卡宣布排除向国际货币基金（IMF）申请纾困金，打算向中国等国借贷更多资金，来解决日益恶化的经济危机。消息传出后，国际信评机构标准普尔旋即调降其主权信用评级。斯里兰卡积欠中国的债务，已占其外债总额的至少10%，这还不包括北京提供给斯国国有企业的贷款。斯里兰卡没有透露向中国再度举债的数额。2017年，斯里兰卡因无力偿还修建南部赫班托达（Hambantota）港口的14亿美元贷款，被迫将港口租给一家中国企业长达99年。

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据法新社报道称，斯里兰卡拒绝IMF金援而选择再向中国举债，标普当即对斯里兰卡调降信评。

中国是南亚岛国斯里兰卡最大的双边贷款放贷国。可伦坡12日宣布，正与北京协商由中国提供一笔大额贷款；短短数小时后，标普全球评级（S&P Global）便将斯里兰卡信评再调降一级，由CCC+降至CCC。

斯里兰卡的经济仰赖观光业，因此受到新冠肺炎病毒疫情爆发的沉重打击。当地超市被迫实施限购，电厂也因没钱进口石油而必须轮流停电。

斯里兰卡目前背负350亿美元外债，国库也面临外汇存底吃紧。标普表示，信评调降是反映斯里兰卡维持外汇存底的能力恶化，以及主权信用违约的风险升高。其他国际信评机构也已对斯里兰卡可能债务违约提出警告

尽管斯里兰卡国内外经济学家呼吁可伦坡向IMF寻求纾困和债务重组的声浪愈来愈大，但中央银行总裁卡布拉尔（Ajith Nivard Cabraal）仍拒绝这么做。他12日在首都可伦坡召开的一场记者会上表示：「IMF并非魔法棒。现阶段其他选项比去找它更好。」卡布拉尔还说，斯里兰卡与中国针对一笔新贷款的协商已进入尾声，且新约将涵盖偿还既有积欠北京的债务。卡布拉尔表示：「他们将协助我们偿债。…中国提供的新贷款，目的是让我们在偿还中国债务时有所缓冲。」

卡布拉尔并未说明向中国寻求的贷款规模，但他透露，斯里兰卡也正和印度讨论一笔10亿美元信用额度，以资助种类广泛的物资进口。

斯里兰卡积欠中国的债务，已占其外债总额的至少10%，这还不包括北京提供给斯国国有企业的贷款。

斯里兰卡9日才迎接中国外交部长王毅到访，总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）当时也与王毅讨论债务重组事宜。

法新社说，斯里兰卡的中国贷款主要用于基础建设，但有些设施最后却派不上用场。2017年，斯里兰卡因无力偿还修建南部赫班托达（Hambantota）港口的14亿美元贷款，被迫将港口租给一家中国企业长达99年。由于赫班托达港位在东西国际海运的重要航线上，中国可能藉此在印度洋取得一个军事立足点，引发美国和印度提出警告。