逾150地区旅客周日起禁止在港转机 中台不受影响

随着香港疫情升温，机场管理局宣布，由周日（16日）起至2月15日，禁止过去21天曾在逾150个高风险地区逗留的旅客在香港转机或过境，以控制Omicron变种病毒传播。新安排下，由中国大陆及台湾出发的转机或过境旅客不受影响，但业界估计，随客机入境的货物将因此显著减少，导致贵价食材及电子仪器等产品有加价压力。

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根据港府相关网页(https://www.coronavirus.gov.hk/chi/inbound-travel.html)，现时被列入「A组指明地区(高风险)」的国家或地区有152个，当中15个更是属于加强监测的高风险(A+)地区。港府订明，若一地发现带有Omicron变异病毒株的个案，便会列入高风险地区，21天内曾逗留当地的非香港居民不准入境；若一地有本土Omicron个案，则会列入加强监测高风险地区，即使是港人，入境香港亦须持有疫苗接种纪录和阴性检测结果。

收紧转机措施后，中文大学航空政策研究中心高级顾问罗祥国认为对客运影响有限，因为去年抵港及经香港转机的旅客只及2019年的2%至3%，当中转机的旅客相信更少。根据机管局临时数字，去年的抵港和离港人次已插水式下降至54万人次和80万人次。

货运方面，特首林郑月娥前(12日)天已在立法会预告，因Omicron入侵社区而收紧货机人员由外地返港的免检疫措施，令国泰航空公司货运大受影响，而运载力下降将会令物价上升，部分货源更会出现短缺。但罗祥国指出，航空公司过去两年已因应防疫措施而增加货机航班或以「客机去、货机返」的方式来维持货运量，去年头十一个月的货运量更按年录得升幅，故此新措施只会令抵港货运量短暂时间出现显著跌幅，航空公司稍后会作出调度，令货运量回升。根据机管局资料，去年头十一个月香港机场货运量较前年同期上升12.9%至460万公吨。

香港付货人委员会执行总干事何立基指出，受影响的货物包括高价食材、芯片及精密仪器等，并非生活必需品，不少食品由海运进口，对民生冲击有限。不过，香港货运物流业协会主席刘浩然在电台节目表示，收紧空运措施对新鲜食品、水果、肉类和电商产品等最受影响，估算物流成本将增加三至四成，并会转嫁消费者；另外，香港物流协会会长袁美仪亦表示，一些优质食材进口已陆续减少，价钱亦见上升，并暂停供应酒店，估计食品、医疗物品、电子零件受影响较大。

香港餐饮联业协会会长黄家和亦表示，食材来货价在港府两周前收紧空运时已受影响，包括肉类、鲜鱼、龙虾和红酒等空运的贵价产品，来货价较两周前已升三成，部分更出现短缺，部分海鲜售价更可能升两倍。