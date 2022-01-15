世界排名第三网球女星对永不知彭帅事件真相称沮丧

世界排名第三的西班牙网球运动员加宾-穆古鲁扎今天周六表示，中国的彭帅事件所发生的 "真正真相 "可能永远不会被知道，中国网球女星彭帅指控本国一名高级官员对其性侵。

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法新社今天发自墨尔本消息引述世界排名第三的西班牙网球运动员加宾-穆古鲁扎周六表示，关于彭帅事件，"我们会知道什么吗？我不知道，我认为中国是一个复杂的国家，要与中国打交道，"穆古鲁扎告诉记者说，中国将于下个月在北京举办冬季奥运会。

据穆古鲁扎称 "看来进展不是很顺利。然而，事件已经持续多时，"这位两届大满贯得主在周一澳大利亚公开赛开始前说，彭帅将缺席该比赛。

据穆古鲁扎说，有一段时间，我们似乎感觉要查出发生了什么，但我们没有。穆古鲁扎继续说：“我认为要找出+真正的+真相并让她自由发言将是非常困难的。”

法新社说，去年11月，前温布尔登和法网双打冠军彭帅在中国社交网络微博上发表了一条消息，该消息很快就被消失了，彭帅的博文曾描述了与中国前副总理张高丽之间真诚但沮丧的关系。这名球员描述了与张高丽的 "被迫 "性关系。法新社说，张高丽已经结婚，比彭帅大40岁。张高丽一直担任共产党政权的高级职务。

彭帅的这条信息很快被中国网络审查人员删除，这位前世界第一的双打选手在几个星期内没有公开露面，事件在体育界、联合国和包括美国和法国在内的国家引起了轰动。

目前，在世界媒体的头条新闻中，对彭帅的命运的关注逐渐平息，网球界的注意力转向了塞尔维亚网球明星诺瓦克-德约科维奇和他的进入澳大利亚签证问题。

去年12月初，WTA取消了其在中国的所有赛事，并呼吁对该球员的指控进行透明的调查。

世界排名第三的西班牙网球运动员加宾-穆古鲁扎认为，"WTA做了正确的事情，至少这是我的感觉，"这位西班牙人补充说，"我认为他们在做出这些强有力的决定时表现出了很大的勇气和性格。"

法新社还引述澳大利亚的世界排名第一的阿什利-巴蒂以世界网球运动员名义以及以WTA的名义说，"我们的想法没有改变。我们希望彭帅没事，我们真的希望她没事，希望看到彭帅很快回到这里。"