中伊宣布启动25年全面合作协议

中国外交部长王毅1月14日在江苏无锡同伊朗外长阿卜杜拉希扬（Hossein Amir-Abdollahian）举行会谈并宣布启动为期25年的全面合作协议。经过多年的谈判，中伊双方于去年三月签署了25年全面合作计划协议，并在今年一月宣布启动该合作协议，这一广泛的伙伴关系将涵盖能源、安全、基础设施和通信等领域。

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中国外交部的声明写道，中国和伊朗“一致同意加强能源、基础设施、产能、科技、医疗卫生合作，拓展农渔业、网络安全、三方合作，深化教育、电影、人才培训等人文交流，打造更多实实在在的合作成果。”伊朗的半官方媒体，法斯通讯社（Farsnews Agency）则援引阿卜杜拉希扬的话：“我们达成一致，将今天作为25年伊中全面合作计划的启动日期。”

纽时：协议将确保对中国的定期石油供应

这项秘密协议的细节鲜少公开，但《纽约时报》在2020年引用了一份泄露给该报的协议草案，指出协议将确保对中国的定期石油供应。美国前总统特朗普于2018年重新实施对伊朗的单边制裁，若美国严格执行该禁令，华府将中断与伊朗有经济往来的国家进行贸易。中国在禁令颁布之前是伊朗石油的最大买家之一，虽然现在中国表示已正式停止从伊朗进口石油，但分析人士称，伊朗的原油正继续伪装成其他国家的货物进入中国。

Erdölraffinerie Abadan in Iran

伊朗拥有丰富的石油资源

北京长期以来一直在寻求促进与德黑兰的关系，中国国家主席习近平在2016年访问伊朗时，曾将伊朗描述为“中国在中东地区的主要合作伙伴”。中国外交部15日的声明中也提到，中伊双方过去一年在两国元首指引下，加强团结协作，深化政治互信，取得了两国关系的新成果。