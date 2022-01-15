中共当局昨天公布，广西自治区政府副主席刘宏武因涉嫌严重违纪违法正接受调查。刘宏武是今年以来第3名受查的高官，香港星岛日报今天引述分析说，中共20大前，可能有更多高层官员落马。

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据中央社今天引述消息报道称，中共总书记习近平近日强调，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，“不论谁在党纪国法上出问题，党纪国法绝不饶恕”。据分析说：中共20大前恐更多官员落马。

香港星岛日报说，中共第19届中央纪律检查委员会第六次全会将于18至20日召开，中共总书记习近平将出席并发表讲话。习近平近日强调，反腐败斗争取得了压倒性胜利并全面巩固，但绝不能滋生厌倦情绪，“不论谁在党纪国法上出问题，党纪国法绝不饶恕”。

这次全会召开前，中共中央纪委国家监委网站昨天通报，刘宏武因涉嫌严重违纪违法正接受调查。这是继西藏自治区政府副主席张永泽、中国人寿保险（集团）公司董事长王滨之后，新年刚过14天第3名受查的高官。

中共中央机关报“人民日报”昨天在头版刊文，强调中共“勇于自我革命”，并披露习近平11日在省部级主要领导干部研讨班上发出反腐重话，强调“不论谁在党纪国法上出问题”，特别是“那些在党内搞政治团伙、小圈子、利益集团的人，要毫不手软、坚决查处”。

据星岛日报引述分析说，今年是中共领导层换届之年。新年伊始，反腐再次成为官方舆论焦点，不足半个月，已在西藏、广西及中国人寿擒下三只“老虎”（贪腐高官）。此外，分析说，中纪委反腐系列专题片“零容忍”今天将在官媒央视播出，披露前公安部副部长孙力军等大案详情，以收高压震慑效果；不排除“打虎”行动将陆续到来，为下半年举行的中共20大打造“风清气正”的政治生态。