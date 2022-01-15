中国大量“熔断”美国航班，美国表达强烈不满

自1月4日起，中国民航局以新冠疫情为由发布熔断指令，停止6个美国至中国的航班。今年以来，已有70架次美中航班被中国取消。对此，美国交通运输部称，美国可能采取回应行动。

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新冠疫情之前，美中之间航班约为每周100多班次，如今降至每周仅20班。飞行这条航线的美国航空公司有三家。三家美国航空公司中，达美航空因未能应对清洁需求无法正常执飞，联合航空公司已被暂停两班，美国航空公司也在熔断边缘试探。

面对大规模航班取消，拜登政府称可能采取回应措施。美国交通运输部发言人称：中国的做法不符合在美中航空运输协定下的义务，我们正就此事与中国政府接触，并称美国保留酌情采取监管措施的权利。

代表联合、达美、美航等公司的行业协会“美国航空协会”（Airlines for America）表示，各航空公司“正在评估熔断航班对运营的影响”，“与美国和中国政府沟通，以找出一条对旅客的影响降到最低的途径”。

根据中国民航局去年4月份颁发的“熔断”政策通知，进入中国的航班上染疫人数如果达到5例，自发生之日起该航班暂停运行2周；达到10例，停飞4周；连续两班达到10例的，立即熔断，暂停运行8周；达到30例的，立即熔断并停运4周。