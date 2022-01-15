习近平提5个自信 中共新精神指引

中共总书记习近平近期多次提及“历史自信”这一概念，若无意外，近年在中共政治具重要指导地位的“四个自信”很可能吸纳历史自信，扩展为“五个自信”。此前2017年中共19大已经将“四个自信”写入党章，自此之后，“四个自信”成为中共全党的精神指引。据中国官方媒体说，四个自信”指的是： 道路自信、 理论自信、 制度自信、 文化自信。

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据中央社今天引述报道称，据多维新闻网14日的文章指出，习近平近来多次提及“历史自信”的概念，包括去年11月在中共19届六中全会第二次全体会议、去年12月27至28日在中共政治局召开的党史学习教育专题民主生活会，以及本月11日在省部级主要领导干部学习贯彻中共19届六中全会精神专题研讨班。该文章分析，短短两个月内，单是公开报导，习近平就已在3个重要场合提及“历史自信”，其重要性可见一斑。与此同时，中共官媒已较多地报导和分析“历史自信”，这个过程与习近平于2014年开始多次谈及“文化自信”有相似之处。

习近平当时多次在不同场合谈及“文化自信”后，中共官媒跟进报导，慢慢冠以“习近平的‘第四个自信’”。2016年，习近平在庆祝中共95周年大会上明确提出“四个自信”，也就是在中共18大提出的“道路自信、理论自信、制度自信”基础上，增加“文化自信”。

2017年中共19大将“四个自信”写入党章，自此之后，“四个自信”成为中共全党的精神指引。

据文章表示，从这个脉络可看出，习近平如今密集谈及“历史自信”以及官媒的陆续报导，可能可视为习近平和中共有意推出“五个自信”，进一步更新和丰富中共全党精神指引的信号。文章进一步分析，将“历史自信”纳入“五个自信”有其逻辑。中共话语体系过去几年反复强调“四个自信”，实际是为了建构中国特色社会主义道路、理论体系、制度和文化的合法性、正当性，习近平近来所提的“历史自信”，正好符合这一需要。

据分析，习近平密集强调“历史自信”，既是对中共百年历史的自信和高度认同，也是为建构一套数代人连绵不断、为民族复兴而奋斗的历史合法性敍事。该文章说，基于上述考量，中共很可能在适当时机将“四个自信”因应“历史自信”的提出，扩充为“五个自信”，成为中共新的精神指引。