人权组织敦促沙特阿拉伯不要将两名维吾尔人遣返中国

人权观察敦促沙特阿拉伯不要将两名在该国被“任意”拘留的维吾尔人遣返中国。据人权观察中东/北非（MENA）处副主任亚当·库格（Adam Coogle）的说法，沙特阿拉伯“频繁且肆无忌惮地违反”不驱回的人权原则。这个原则是，各国不应将任何难民遣返到他们面临迫害或酷刑的危险地方。

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库格在一封电子邮件中告诉“美国之音”：“如果沙特阿拉伯驱逐这些人，很可能是应中国的要求——不幸的是，沙特阿拉伯没有庇护制度，这些人也没有任何方法可以合法地对他们的驱逐提出质疑”。

自2020年11月以来，这两名维吾尔男子一直被关押在沙特阿拉伯吉达市的阿尔达班 ( al-Dhahban ) 监狱。

其中一名被沙特警方拘留的维吾尔人， 53 岁的 Hemdullah Abduweli（在他的中国护照上被称为艾米都拉·外力），的居住在伊斯坦布尔的的女儿努里曼·海姆杜拉 (Nuriman Hemdullah) 说，据称在外力向沙特的维吾尔社区进行宗教布道后，中国驻沙特阿拉伯大使馆要求将其驱逐回中国。

“我父亲于 2020 年 2 月前往沙特阿拉伯朝觐朝圣，”努里曼·海姆杜拉告诉美国之音，并补充说，她和她的父亲自 2016 年以来一直在土耳其寻求避难。

“但是当他完成朝圣时，由于新冠肺炎大流行，边境关闭，他被迫停留更长时间，”她说。

那年晚些时候，外力从维吾尔社区成员那里听说他正在被沙特警方通缉，他躲藏起来。

“其他维吾尔人告诉我父亲，沙特警方正在搜捕他，”努里曼·海姆杜拉说。

中国驻沙特阿拉伯大使馆没有回应美国之音关于该男子是否要遣返中国的询问。

然而，在 2020 年 11 月，外力和45岁的 Nurmemet Rozi（在他的中国护照上被称为努尔买买提·如子）， 一起被沙特警方拘留，后者是帮助将外力藏在他住所的另一名在沙特阿拉伯合法居住的维吾尔人。

总部设在挪威的人权组织 Uyghur Hjelp 的创始人阿卜杜韦利·阿尤普（Abduweli Ayup） 表示，1 月 3 日，沙特当局告知这两名维吾尔人要“做好心理准备”返回中国。

一位“维吾尔消息人士”告诉阿尤普，她是直接从被拘留者那里得到消息的。

“消息人士不敢直接与媒体交谈，因为她还面临着被抓获甚至被驱逐回中国的巨大威胁，”阿尤普告诉美国之音。

据阿尤普说，他担心这两名维吾尔男子的未来可能与过去几年从沙特阿拉伯被引渡到中国的其他五名维吾尔男子相似。

“从 2017 年到 2019 年，有五名维吾尔人被沙特阿拉伯驱逐回中国，”阿尤普说，如果像美国这样支持中国维吾尔人权的国家不帮忙，这两个维吾尔人的未来可能和他们之前的其他人一样。

美国与其他国家和人权组织一起谴责中国将维吾尔人视为种族灭绝和反人类罪，称北京已将超过 100 万突厥穆斯林押在新疆地区的拘禁营中。

然而，中国为其在该地区的反恐和极端主义措施辩护，称这些设施不是拘禁营，而只是“职业培训中心”，让宗教极端主义或恐怖主义毒害的人“接受教育”。

沙特阿拉伯在给联合国的一封信中与这些国家一道，称赞中国对维吾尔人的政策和待遇是人权领域的“非凡成就”。

该国王储穆罕默德·本·萨勒曼 (Muhammad Bin Salman) 在 2019 年访问北京并与中国达成100 亿美元的协议时表示，北京“有权为国家安全采取”反极端主义和恐怖主义措施。

库格尔表示，关注中国人权状况的国家应敦促沙特当局停止将任何面临迫害的维吾尔人遣返中国。

库格尔说：“他们还可以采取的一个非常重要的步骤是允许这些人进入他们的国家并有机会申请庇护”。