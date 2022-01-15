欧盟计划与中国重开峰会 会期定在3月

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在法国布雷斯特宣布，欧盟机构主席与中国领导人峰会，计划于3月举行。据博雷利称，"将是一个重要的峰会，会议能让我们在与中国的关系中处于什么位置与状况。欧盟与中国有些事情进展顺利，有些则不那么顺利。"

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据法新社报道称，欧盟与中国峰会已计划举行，可能在3月底。根据欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣称，“这将使我有机会前往中国进行准备。"欧盟外交与安全政策高级代表博雷利是在布雷斯特（法国西部）举行的欧盟外长非正式会议结束时宣布的。

上一次欧盟与中国峰会是在2020年6月由欧盟机构的主席和中国领导人通过视频会议举行的。欧洲理事会主席比利时人夏尔-米歇尔、欧盟委员会主席德国人乌苏拉-冯德莱恩和何塞普-博雷利在与习近平主席峰会会议前还会见了中国总理李克强。

今年3月的峰会，日期尚未确定，据博雷利称，"将是一个重要的峰会，会议能让我们在与中国的关系中处于什么位置与状况。欧盟与中国有些事情进展顺利，有些则不那么顺利。"

博雷利说，在布雷斯特会议期间，欧盟外交部长们讨论了中国针对立陶宛的行动及其对其他成员国的影响。博雷利说，欧盟已向立陶宛表示了充分的声援，并正在讨论如何 "继续缓和这场危机"。

自从台湾在波罗的海国家开设外交代表机构以来，中国一直在阻止立陶宛的出口。欧盟正在讨论一项反对恐吓和胁迫的法规草案。这一法案将允许迅速惩罚任何利用经济制裁对欧盟或其成员国施加压力的国家。