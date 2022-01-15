珠海发现Omicron：近逼澳门

中国东南部城市珠海在发现至少7例传染性极强的冠状病毒Omicron变体后，该市今天周六暂停了公共汽车线路运营，并要求居民不要离开该市。

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据法新社今天报道称，珠海这个拥有240万人口的沿海城市与被称为中国的拉斯维加斯的澳门接壤，周四已经宣布关闭美发店、健身房和电影院等。

这些决定是在附近的中山发生一例新冠肺炎病毒病例后做出的。当地进行的大规模的检测，并发现了一个轻度病例和六个阳性但无症状的病例。

法新社说，中国正在努力控制不同城市的小规模冠状病毒爆发，包括几个Omicron病例，官方防止病毒疫情传播到整个国家，而此时距离北京冬奥会只有几周时间。

最近几周，该国有数百万人被封城禁闭，同时有几十个国内航班被取消，许多工厂被关闭。

在珠海，当局已要求居民不要出城，除非是非常必要，而且他们在过去24小时内必须有一个阴性的测试结果。

中国称实行病毒零容忍政策，只要出现几个病例，社区甚至整个城市就会被禁闭。法新社说，到目前为止，中国成功地保持了非常低的病毒感染率。但传染性极强的Omicron的出现正在破坏这一政策。它首先出现在离北京相对较近的天津港，然后到达中部城市安阳。

当局呼吁未受影响的地区 "不要放松 "警惕并 "加强控制"。

根据官方数字，中国今天周六记录了104个新的新冠肺炎病毒病例。