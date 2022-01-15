美国参议院或立法禁止国防合约承包商使用中国稀土

美国参议院提出一项跨党派支持的法案，该法案将在2026年之前强制禁止国防业务承包商购买中国稀土，并利用国防部来建立战略矿物物资常备库存。该法案基本上利用国防部对战斗机、导弹以及其他武器所做的数以十亿美元计的采购活动，藉以要求承包商停止仰赖中国，并进一步延伸至支持恢复美国稀土生产。

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据路透社报道，美国参议院欲立法禁止国防合约承包商使用中国稀土。这项法案是由共和党参议员科顿(Tom Cotton)、民主党参议员Mark Kelly提出，是美国为了遏止中国近乎掌控稀土行业的最新法案。

美国目前只有一处稀土矿，没有处理稀土矿物的能力。

据科顿说，“终止美国对中国稀土的开采及加工的仰赖，对于建立美国国防及科技部门至为重要。” 科顿形容中国逐渐成为全球稀土的领导者“是美国以往政策所造成”，他并称新的政策将会降低中国的宰制力。

这份法案名称为“2022年恢复重要能源及本土稀土安全库存法案”(Restoring Essential Energy and Security Holdings Onshore for Rare Earths Act of 2022)，将会立法要求国防部设立稀土的常驻库存。中国曾在2010年暂停对日本出口稀土，且隐约威胁可能停止对美国出口稀土。

然而为了建立库存，美国国防部将有部分向中国采购，参议院幕僚希望这个矛盾情形能够随着时间过去而缓解。

稀土生产过程可能会造成严重污染，这也是它在美国日益不受欢迎的原因之一。目前正在进行的研究试图让生产过程更清洁化。

据该法案发起人预计，提案可能在今年晚些时候纳入国防部的拨款法案。这项提案并未对美国刚刚兴起的稀土行业直接给予支持。提案要求国防承包商在四年内停止使用中国稀土，只有在十分稀缺的情况下才允许豁免。国防承包商将需要立即说明其使用的矿物来源。据科顿表示，这些要求“应该会鼓励更多的国内(稀土)开发”。

路透社说，过去两年，国防部向一些企业提供许可，这些企业试图恢复美国的稀土加工和磁铁生产，包括MP Materials、澳洲Lynas稀土、TDA Magnetics和Urban Mining。

前宇航员Kelly是参议院军事和能源委员会的成员。他表示，这项法案应该“通过减少我国在稀土元素方面对中国等对手的依赖，加强美国作为全球科技领导者的地位。”

该法案只适用于武器，而不适用于美国军方采购的其他装备。

该报道称，此外，还将要求美国贸易代表调查中国是否扭曲了稀土市场，并对是否需要实施贸易制裁提出建议。当被问及这样的举措是否会被北京方面视为敌对时，科顿表示，“我认为不能因为中国的侵略或威胁，我们就应该继续屈服于中国的威胁。”

就两名美国参议员（一名共和党人和一名民主党人）周五提出立法，以减少美国在稀土供应方面对中国的依赖，法新社今天报道说，稀土是先进技术必不可少的金属。据来自阿肯色州的共和党参议员汤姆-科顿在一份声明中说："如果我们要赢得与中国的战略竞争并保护我们的国家安全，结束美国对中共在这些材料的开采和加工方面的依赖至关重要。

稀土是对许多设备的制造至关重要的一组金属，从智能手机到电动汽车和武器装备。根据美国地质调查局（USGS）的数据，在2019年，美国80%的稀土进口来自中国。

根据美国地质调查局的数据，中国拥有最大的稀土矿藏，储量达4400万吨，并受益于有利的开采条件和不太严格的环境标准。

据法新社说，但中国已经利用这些资产作为政治压力的手段。2010年，北京突然停止了对日本的稀土出口，作为对领土争端的报复。