美国国务院就郭飞雄妻子张青离世发表声明 再促北京放行

美国国务院14日就郭飞雄妻子张青离世发表声明。声明说，我们对中国维权人士郭飞雄（又名杨茂东）的妻子张青逝世表示哀悼。我们呼吁中国立即给予郭飞雄人道主义救济，允许他前往美国与子女团聚。

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据自由亚洲报道说，美国国务院14日就郭飞雄妻子张青离世发表声明。声明说，我们对中国维权人士郭飞雄（又名杨茂东）的妻子张青逝世表示哀悼。中华人民共和国（中国）当局多年来一直对郭进行虐待、监禁、骚扰和监视，并拒绝他出国。郭先生于 2021 年 1 月试图登上从上海飞往美国的飞机时被拘留，目前被单独监禁。我们呼吁中国立即给予郭人道主义救济，允许他前往美国与子女团聚。

该声明说，正如我们和其他国家一贯所做的那样，我们敦促中国履行其在人权方面的国际承诺，停止使用任意拘留和出于政治动机的出境禁令。中国必须停止惩罚行使人权和基本自由的个人。

据美国之音的报道说，美国务院对张青去世表示哀悼，呼吁北京立即让郭飞雄来美。美国务院的声明说，“我们呼吁中华人民共和国立即给予郭飞雄人道主义救济，允许他前往美国与他的孩子们团聚并哀悼妻子的去世。”

据该报道，张青今年1月10日在美国马里兰州病故。2021年1月9日，张青在马里兰州一家医院做了结肠癌伴肝转移开腹切除手术，郭飞雄当时向中国总理李克强和公安部长赵克志发出紧急公开信， 呼吁允许他前往美国，照顾病重的妻子。1月28日晚，郭飞雄在上海浦东机场准备搭机前往美国时被拦截。12月初，在张青病危之际，郭飞雄试图再次赴美，但在12月5日下午，他给友人发出“我被抓了”的消息后，至今与外界失联。

美国国务院发言人普赖斯在声明中说，“正如我们和其他国家一贯做的那样，我们敦促中华人民共和国履行其在人权方面的国际承诺，停止使用任意拘留和出于政治动机的出境禁令。中华人民共和国必须停止惩罚那些行使他们的人权和基本自由的人。”

郭飞雄又名杨茂东，他因维权行动、为法轮功辩护声援、要求中共官员财产公开而被中国当局关押四次，两度坐牢，过去15年中有11年在狱中度过，被支持者誉为“民权英雄”。

据美国之音报道，中国人权活动家郭飞雄的夫人张青1月10日在美国不幸病逝后，因要求赴美照料病入膏肓的妻子而被一再强迫失踪的郭飞雄至今下落不明，他们的一双年纪尚轻的女儿和儿子顿时成为孤儿。郭飞雄夫妇的亲友和众多支持者纷纷在社交媒体上表达对张青的深切怀念和不舍，同时表示强烈愤慨并严厉斥责中共当局惨无人道。人权团体和一些相关人士还呼吁国际社会正视中国的人权状况并密切关注受到残酷迫害的人权捍卫者及其家人，防止这样的家庭悲剧重演。

1月11日，郭飞雄和张青在美国的一些好友和同道组成了张青后事关注组，并发布讣告说，“我们共同的朋友，独立作家、人权捍卫者郭飞雄（本名杨茂东）的太太张青女士，因罹患癌症，医治无效，于美东时间2022年1月10日早晨6:30在美国马里兰州圣十字医院不幸去世，终年55岁。去世时身边只有两个孩子。因郭飞雄在国内被失踪，夫妻未能见上最后一面。”