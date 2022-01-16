中共政法促加大反垄断等领域司法力度

中国反垄断的脚步未见停歇。近日举行的中共中央政法工作会议提出，要加大反垄断、反恶意炒作和反不正当竞争等领域的司法力度。此前中国最高人民法院也指要加强对相关案件的审理力度。

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据中央社今天引述中国官方媒体消息说，中共中央政法工作会议15至16日在北京召开，会议指出，要加大反垄断、反暴利、反天价、反恶意炒作，和反不正当竞争等领域的司法力度，推动完善相关法律法规。

此前，中国最高人民法院14日也发布指导意见，指要加强反垄断、反不正当竞争案件的审理力度，依法严惩强制“二选一”等行为。中国国务院在12日印发的“十四五”数字（位）经济发展规划也强调，要强化反垄断和防止资本无续扩张，推动平台经济规范健康持续发展。

据中央政法工作会议又指，要解决民众难愁盼的问题，促进“共同富裕”，并加大对食品药品、生态环境、公共交通和安全生产等领域的执法司法力度。

在智慧财产权方面，会议表示要加快新领域、新业态和新应用智慧财产权的保护制度建设，严格落实惩罚性赔款制度。

据该报道，去年12月30日召开的全国市场监管工作视讯会议也提到，要全面加强对智慧财产权的保护。