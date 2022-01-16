朝鲜罕有货物列车抵达中国丹东

一列朝鲜货物列车1月16日上午9时10分许从新义州行驶越过中朝友谊桥抵达中国丹东。这是朝鲜时隔1年半运行赴华货物列车。韩国媒体透露，丹东当地公安当天清晨开始加强中朝友谊大桥和丹东站附近的警备，控制普通民众接近。朝鲜2020年夏季为避免疫情流入而封锁边境。

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据韩联社今天报道引据多名消息人士16日透露，朝鲜货物列车16日上午9时10分许从新义州行驶越过中朝友谊桥抵达中国丹东。这是朝鲜时隔1年半运行赴华货物列车。

丹东当地公安当天清晨开始加强中朝友谊大桥和丹东站附近的警备，控制普通民众接近。该货物列车是否装载货物尚未得到确认。

据该消息，该货物列车可能于明天装载医药品和生活必需品等紧急物资返回朝鲜。据悉，今后每日朝鲜将运行10至20节长的列车前往中国装载物资后返回。

朝鲜2020年夏季为避免疫情流入而封锁边境。在疫情有所趋缓后，朝中从去年起考虑重启陆路贸易。朝中当天重启货物列车意味着陆路贸易全面重启，还是仅为一次性的贸易，尚不明确。

韩联社说，韩国政府消息人士表示，朝中贸易正式重启具有重要意义，预计朝鲜今后将逐步开放边境。另一名政府消息人士称，正在关注朝鲜今后是否接受美国产新冠疫苗。