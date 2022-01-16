沃尔玛遭指伪造产品评论被中国监管罚款

广东省本地的有关部门表示，沃尔玛因在其应用上伪造产品评论，已被处以人民币30万元的罚款。这家超市零售商对新疆问题的处理引发了中国监管机构的一系列批评。去年12月底，在有报道称沃尔玛已停止在其中国门店供应来自新疆的产品后，中国的反腐败监管机构批评了沃尔玛，并警告说消费者会进行抵制。沃尔玛当时不予置评。

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据华尔街日报引述广东省本地的有关部门表示，沃尔玛(Walmart Inc., WMT)因在其应用上伪造产品评论，已被处以人民币30万元（约合47,171美元）的罚款。

据广东省市场监督管理局在其网站上最近发出的一份通知中说，在监管机构确定从2020年10月到2021年5月，该美国公司旗下的山姆会员店(Sam's Club)应用在用户尚未对交易产品进行评价的情况下，自动给产品默认五星评价，沃尔玛因此被罚款。

该监管机构表示，这种做法相当于误导消费者，进行虚假产品宣传，违反了《反不正当竞争法》。此前，中国监管机构对这家全球最大零售商采取了一系列监管措施。

该报道称，去年12月底，在有报道称沃尔玛已停止在其中国门店供应来自新疆的产品后，中国的反腐败监管机构批评了沃尔玛，并警告说消费者会进行抵制。沃尔玛当时不予置评。1月初，中国市场监管机构支持的一家媒体报道了因涉嫌网络安全违规而对这家零售商采取行政措施。沃尔玛当时没有立即置评。