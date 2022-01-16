维权网称广州国保大队证实郭飞雄被正式逮捕

中国维权人士郭飞雄妻子张青在美病逝，此前传出郭飞雄被北京当局带走，行踪不明。维权网15日透露，广州国保大队警察证实郭飞雄被正式逮捕。

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据中央社今天引述维权网报道称，广州国保大队证实郭飞雄被正式逮捕。报道称，中国维权人士郭飞雄妻子张青在美病逝，维权网15日透露，广州国保大队警察证实郭飞雄被逮捕。

维权网15日称，根据对华援助会消息，广州国保大队警察证实郭飞雄被正式逮捕，及被禁止赴美送别病逝及安葬在美国的妻子张青。

张青因患癌症于10日在美国去世，终年55岁，去世时身边只有两个孩子。

据该报道，本名杨茂东的郭飞雄，在美妻子张青在2021年初诊断出肠癌晚期后，郭飞雄当时曾写信给中国国务院总理李克强和公安部长赵克志，希望赴美探视生病的妻子，但他去年1月从上海登机准备赴美时遭到阻截，理由是“危害国家安全”。

美国之音（VOA）15日报道说，日前有警察透露郭飞雄已被批准逮捕，并已绝食一个多月。报道提到，郭飞雄姐姐杨茂平日前在推特（Twitter）发表悼文，提到“侄女西西（张青女儿杨天娇)问我，妈妈去世时的眼睛怎么睁得大大的啊？张青，你真是死不瞑目。最后一刻你是不是还渴望丈夫的到来？渴望在他怀抱中慢慢逝去。你是不是惊讶于世间的冷酷？超出人类想像力的冷酷？”

报道说，美国之音访问了郭飞雄的好朋友、流亡美国独立学者杨子立。据杨子立表示，之前负责监控郭飞雄的广州国保表示郭飞雄不在他们那里，现在也不知道郭飞雄在广州还是北京，可能是北京高层要他长期与世隔绝。