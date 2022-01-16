美国务院对张青去世表示哀悼 呼吁北京立即让郭飞雄来美

美国国务院1月14日发表声明，对人权活动人士郭飞雄的妻子张青去世表示哀悼，并呼吁北京立即准许郭飞雄来美，与他的孩子们团聚。声明还敦促中国停止使用任意拘留和出于政治动机的出境禁令。

广告 继续浏览后续

美国国务院发言人普赖斯在声明中对张青的去世表示哀悼时说，中国当局“多年来一直对郭飞雄进行虐待、监禁、日常骚扰和监视，并因他代表中国人民而和平呼吁而拒绝他出国”。这位发言人提到，郭飞雄2021年1月试图登上从上海飞往美国的飞机时被拘留，目前被单独关押。

他表示：“我们呼吁中华人民共和国立即给予郭飞雄人道主义救济，允许他前往美国与他的孩子们团聚并哀悼妻子的去世”。

张青今年1月10日在美国马里兰州病故。2021年1月9日，张青在马里兰州一家医院做了结肠癌伴肝转移开腹切除手术，郭飞雄当时向中国总理李克强和公安部长赵克志发出紧急公开信， 呼吁允许他前往美国，照顾病重的妻子。1月28日晚，郭飞雄在上海浦东机场准备搭机前往美国时被拦截。12月初，在张青病危之际，郭飞雄试图再次赴美，但在12月5日下午，他给友人发出“我被抓了”的消息后，至今与外界失联。

美国国务院发言人普赖斯在声明中说，“正如我们和其他国家一贯做的那样，我们敦促中华人民共和国履行其在人权方面的国际承诺，停止使用任意拘留和出于政治动机的出境禁令。中华人民共和国必须停止惩罚那些行使他们的人权和基本自由的人。”

郭飞雄又名杨茂东，他因维权行动、为法轮功辩护声援、要求中共官员财产公开而被中国当局关押四次，两度坐牢，过去15年中有11年在狱中度过，被支持者誉为“民权英雄”。