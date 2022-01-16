美国联邦检察官建议撤销针对麻省理工科学家与中国关系的指控

美国联邦检察官已建议司法部撤销对一名被控隐瞒与中国关系的麻省理工学院机械工程教授的刑事指控，名为陈刚的麻省理工学院机械工程教授于去年1月被捕，他被指控在2017年向美国能源部提出的拨款申请中隐瞒了他在中国所担任的职务。拜登政府正在审查一项有争议的举措，该举措旨在对抗中国在美国大学的影响力。

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美国联邦检察官建议撤销针对麻省理工科学家陈刚与中国关系的指控。麻省理工学院机械工程教授陈刚于去年1月被捕。

华尔街日报引据消息人士透露报道，联邦检察官已建议司法部撤销对一名被控隐瞒与中国关系的麻省理工学院机械工程教授的刑事指控，陈刚于去年1月被捕，他被指控在2017年向美国能源部提出的拨款申请中隐瞒了他在中国所担任的职务。上述消息人士说，目前司法部官员已决定撤销对陈刚的起诉，一定程度上是基于能源部一名官员所提供的最新信息。

这些消息人士说，能源部这位官员在最近几周告诉检察官，能源部不认为陈刚当时有义务披露这些职位，也不认为该部门在知道这些职位的情况下会扣留拨款。但此后能源部开始要求研究人员提供更多有关其外国关系的信息。