美议员拒“中国制”口罩 中官媒：逢中必反 荒唐

为应对Omicron变种病毒，美国众议院给议员分发KN95口罩，却因为口罩上印有英文“中国制造”字样，竟惹恼了一些共和党议员，说这会让人产生支持“中国制造”的印象。中国官媒批评，如此拿“中国制造”说事，实在荒唐！政治极化的荒谬逻辑、“逢中必反”的偏执思维，已经让一些美国政客丧失基本理性，其荒唐言行超出人们想像。

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观察者网报导，美国疾控中心（CDC）14日更新口罩指南，增加了民众“可选择N95或KN95口罩”等内容。报导说，KN95口罩採用中国标准，多为中国制造。

据报导，美国国会众议院400多名议员日前收到国会配发的“中国制造”+“中国标准”的KN95口罩。对此，有共和党议员大为不满，认为这体现出美国无法在“不依赖对手”的情况下保护美国人，并扬言要摆脱对中国的依赖。

新华社则报导，新冠疫情暴发以来，美国累计确诊病例和死亡病例长期位列世界第一。一边是疫情持续蔓延，一边却是各种荒谬言行层出不穷。从称新冠疫情是骗局，到怀疑口罩金属条是5G天线，如今又对口罩产地说三道四…一系列荒唐之举屡屡刷新世人认知下限。

报导说，一个科技与医疗水平全球顶尖的国家，抗疫结果却如此糟糕，与部分政客只顾在党争中牟取一己之政治私利有很大关係。俗话说，你永远叫不醒一个装睡的人。这些政客屡屡发表反智言论，不负责任地鼓动民众反对口罩、反对疫苗、反对居家令，并不是他们不了解其中利害，而是因为他们玩的是“指责游戏”，把一切议题变成党争工具。这种政治极化的逻辑，不论是非，只看阵营。民主党主张的，共和党往往坚决反对，共和党力推的，民主党常常极力否定。驴象相争，遭殃的是老百姓。美国“商业内幕”网站评论说：“每一例新冠死亡，党派之争都应该被列为一大原因。”

报导指出，在政治极化的氛围中，一些美国政客“逢中必反症”加剧发作。 “凡是中国说的都不靠谱”、“凡是中国做得好的一定有问题”、“凡是中国制造的都是威胁”，他们不遗馀力地抹黑中国，千方百计地甩锅中国，但谎言重複千遍也不会成为事实，诋毁攻击只会让他们的丑恶嘴脸被看得越发清楚，最终只能落得个被世人耻笑的尴尬下场。