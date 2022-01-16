进入北京多检测一次 防Omicron至3月底有新规

北京15日发现一例感染Omicron病毒变异株的本土确诊者后，16日宣布加强出入管制，除了进返京须持48小时内核酸检测阴性证明，22日起至3月底，人员抵京后72小时内需再进行一次核酸检测。

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中新网报导，根据“首都严格进京管理联防联控协调机制”发布，当前，新冠的病毒变异株Omicron已成为全球流行毒株，传播快、更隐蔽。为进一步提早发现和管控疫情风险，调整外地进入北京的措施。

在进返京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码的基础上，自2022年1月22日零时起至3月底，进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测（通勤人员按照现有政策规定继续执行）。

人员抵京后第一时间要主动向所在社区（村）、单位或饭店报告，配合做好核酸检测、健康管理等防疫工作。不主动报告或不配合防疫工作而造成严重后果的，将依法依规追究相关责任。

北京商报引述首都医科大学附属北京世纪坛医院急诊科主任王真说，北京新增病例的病毒具体来源还不清楚，要等待疫调结果。

北京海淀区卫健委副主任赵成芳说，目前涉及确诊病例行动轨迹所有风险点的核酸检测都已完成。从目前的检测结果来看，除病例及其居住、办公环境检出阳性外，其余均为阴性。接下来的工作就是要进行精准、详细的疫调。