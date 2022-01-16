香港理大围城案 9人判刑 最重判40月

2019年，香港"逃犯条例"修订案引发一连串"反送中"抗议运动，当年11月发生的香港理工大学冲突，香港区域法院15日针对其中九名被拘者判刑，两人判入教导所、另七人判入监38至40个月不等。

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两名年纪最小的被告陈国威及陈霆犯案时分别仅18岁及17岁，法官根据报告建议，判2人入教导所。

另两名被告梁嘉星、詹隆享除了暴动罪外，另被裁定有攻击性武器或适合作非法用途的工具两罪；另一被告曾倩仪被捕时手持汽油弹，这3人被判监40个月。其余4名被告则被判监38个月。

法官自称须坚决打击罔顾法纪的行径，又指"反送中"参与者多为年轻人，入世未深，意图以"错误的方法"改变社会；但也考量刑罚对其未来的巨大影响，加上无人因其行为受伤或财物受损，因此以四十二个月做为量刑起点减刑四个月，持有攻击性武器或适合作非法用途的工具罪三人另加刑两个月。

理大冲突事件发生于2019年11月13至29日，示威者和警方在该校周边对峙长达17天。最后共有1377人被捕。检方指这9名被告是在距离理大不到一公里的拔萃女书院外参与暴动被捕，九名被告上月28日当庭否认罪名但依旧罪成。