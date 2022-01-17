中共中央对台工作会议近日开 习近平或提对台新方略

中共中央对台工作会议咸认将于近日内召开，学者指出，今年会议重点仍在总结对台工作，重申既有基调，为20大提出全面的“对台方略”做准备。台湾学者认为，相较过去，2021年中共官方、学界、官媒开始大举统一旗帜，高调谈论“两制”台湾作为，是显著改变。

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据中央社今天报道称，中共中央对台工作会议一年一度，通常总结去年对台成果，并提出今年对台方针与目标，但今年度的对台工作会议适逢“20大”之年，外界因此报以更多关注。

报道引述淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳分析，今年对台工作会议将会延续既定基调，对当前形势研判应不离“复杂”、“严峻”、“挑战加大”等，同时，将总结习近平2021年重要讲话，重申对台工作指导思想，并再次强调其牢牢掌握两岸关系主导权与主动权。在对台工作方面，则是一方面加大反独、反对外力介入，另一方面加大融合发展，实现祖国统一。最后，强调对台干部必须具备政治素养。

据张五岳认为，对台工作会议不会提出重大宣示，要观察中共对台策略，重点仍是在秋季的中共第20次全国代表大会。他指出，对中共来说，香港问题目前已经解决，未来重点在台湾。中共在20大的报告中，应会总结过去习近平所有对台谈话，归纳建构出习近平主政下一套完整且具体的“对台方略”。

相较过去，2021年中共官方、学界、官媒开始大举统一旗帜，高调谈论“两制”台湾作为，是显著改变。张五岳说，中共官方与学界在建构习近平对台方略的同时，也正在探讨各种不同的统一模式与方案。

不过，20大后可能提出完整的对台方略，却不代表会有截然不同的对台方针。张五岳指出，从习近平19大报告，到“习五点”、7/1讲话，到中共第3份历史决议，习近平的对台方略一路有迹可循，未来仍将朝着“一中反独、一中促统、一中促融”方向前进。

据张五岳表示，未来中共对台“反独”力道会加大，透过外交、军事手段施加更多压力；“促统”方面，则会提出建构好的统一方案，并强化武备，期望“以武迫谈、迫统”；同时，透过同等待遇等优惠措施“融台”，达到软硬兼施的效果。不同于以往的是，上述作为将更积极、全面、灵活。