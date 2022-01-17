中国去年GDP为8.1% 略高预期 惟增速上季开始放缓

中国官方公布，去年国内生产总值(简称GDP)按年增长8.1%，略高于市场预期的8%，更创下十年新高；而两年平均增长则为5.1%，刚好是世界银行对中国今年GDP的预期。另外，中国去年第四季的GDP虽有4%，高于市场预期的3.3%增长，但增速已明显放缓。统计局局长宁吉喆亦指出，中国当前面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。

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另外，中国的城镇调查失业率平均为5.1%，较北京预期的「5.5%左右」低；至于反映通胀的居民消费价格亦温和上涨，去年按年升0.9%，低于去年初的「3%左右」预期目标。

中国去年8.1%的GDP，令其经济总量达到114.4万亿元人民币(下同，折合约18万亿美元)，较前年总量大增12.6%，远较之前一年的2.3%增幅高。统计局局长宁吉喆今(17日)早在记者会上表示，GDP增幅高于去年3月政府工作报告提出的全年经济增长「6%以上」的预期目标，而两年平均增长率亦较高，反映经济运行整体平稳。他续称，面对复杂的国内和国际形势以及各种风险挑战，中国经济发展和疫情防控双双保持全球领先地位，完成全年发展主要目标，为「十四五」(第十四个五年经济规划的简称)实现良好开局。 他强调，中国去年投资规模继续扩大，对改善供给结构和质量发挥重要作用，下一阶段投资增长走势看好，尽管全球疫情对投资增长形成一定制约。

不过，面对达目标GDP，宁吉喆反驳西方国家以中国已达发达国家为由而撤回优惠的理据，指中国目前虽处于中等偏上收入国家行列，但人均GDP尚未达到高收入国家下限标准，与发达国家相比还有较大差距。他解释，原因是中国发展不平衡、不充分的问题仍然突出，当前还面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。

中国去年社会消费品零售总额近44.1万亿元人民币，按年增长12.5%，两年平均增长3.9%。若以12月单计，其增速已减慢至1.7%，比去年11月慢2.2个百分点，是连续两个月转差。

在香港，银行首席经济师薛俊升亦指出，中国的GDP增长速度不俗，动力主要来自出入口及工业生产，消费则较为疲弱，相信与疫情有关。他预料，未来一、两个月，Omicron疫情仍然会带来困扰，继续影响市民消费意欲。但由于北京锐意促进内循环，预期3月份政府工作报告会推出措施支持消费，例如减税降费，及刺激性财政政策。

中国3月才会公布今年的经济增长预期，但世界银行上周已警告，今年全球、包括中国经济增长将放缓，尤其是Omicron变种病毒的扩散加剧了劳动力短缺和对国际物流的影响。世行报告指出，由于疫情持续影响，以及中国政府对某些经济领域收紧监管，预计中国经济增长的放缓将「超过预期」，并将其增长率由去年的8%大幅下调至今年的5.1%，明年则为5.3%。