中纪委片揭孙力军政法高层关系网 受贿「数亿」

中共中央纪律检查委员会委托中央电视台摄制的反腐系列片集，曝光公安部原副部长孙力军的政治团伙及其形成经过，当中包括四名去年落马的政法系统高官，分别是原江苏省政法委书记王立科、原上海市副市长兼市公安局长龚道安、重庆市原副市长兼公安局长邓恢林，以及原山西省副省长兼公安厅长刘新云；并指控孙力军和王立科收受财物达数亿元人民币(下同)，而其他人收受贿款亦达几千万到一亿多元。

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该套名为《零容忍》的反腐系列片前(15日)晚播出第一集〈不负十四亿〉，已落马近两年的前副公安部长孙力军在片中「认罪悔罪」，承认自己「算是（中共）十八大或者十九大之后都没有收敛也没有收手的，犯了不少错误，也犯了不少罪过」。引号中第一句是习近平班子声称重点打击的对象，在昨晚播出的第二集《打虎拍蝇》中的贵州省政协主席王富玉，也被指属于这一类别。中纪委第十监督检查室主副主任王衡透露，王富玉自上世纪九十年代开始收受民企主利益，一直到他留置前几天仍在收受贿款，形容这是「时间长、隐得深」的案子。王是在去年2月被中纪委立案调查，以此计算，王贪腐超过25年，甚至是退休后仍有收受利益，部分是在临近退休前达成的交易，被形容为「期权式腐败典型」。

王富玉的案子与孙力军案不同的是，后者是「政治问题与经济问题交织」，孙大搞政治团伙，是动摇党的执政根基，影响党和国家政治安全的典型，而他的关系网，根据剧集描述，接着就出现孙力军的镜头，出身公安系统的王立科包庇黑帮获得财源，在2008年任大连市公安局长时，于时任公安部办公厅副主任孙力军到省厅考察时认识他，刻意拉拢他以便上位，当孙在辽宁出差时收受他附有100万元的银行卡后，王多次送钱送股票给孙。孙力军在镜头前说：「他(王立科)每年大概四、五次来北京，每次都给我30万美金，放在一个小的海鲜盒里面」。到案发时，王已送了累计折合9000多万元人民币的「小海鲜」给孙。而孙则帮助王升官，江苏省多个重要职位便是在他帮忙下，让王坐上，王去年9月被「双开」(开除公职和党籍)时，已官至江苏省政法委书记。孙直言，他把王「当自已人看待」。

另一方面，孙力军亦会拉拢对他有用的人，时任公安部技术侦察局局长龚道安就是其中之一；孙更借着秀关系赢取公安部网络安全保卫局局长刘新云的钦羡，令后者靠拢他，令二人成为他的心腹。影片介绍，二人为孙提供大量他无权知晓的信息和网络舆情。

团伙成员的另一来源是团伙中人引荐，例如龚道安引荐同为湖北同乡的政法委办公室主任邓恢林「入伙」。这些人也得到孙力军提携，安插到重要的岗位；反过来亦为自己上位铺路。及至去年先后「双开」落马时，邓恢林官至重庆市副市长兼市公安局长、龚道安则是时任上海市副市长兼市公安局长、刘新云则是山西省副省长兼省公安厅长。

中纪委国家监委案件审理室副主任孙东升形容，孙力军案件是一个典型的政治问题和经济问题交织的案件，特别是这些人顶风违纪、知法犯法，结党营私，搞团团伙伙，贪污贿赂数额巨大，影响非常恶劣，是「十九大以来查处的最严重的案件之一」，体现了中共对腐败「零容忍的态度和决心」。

中纪委网站更在剧集播出后发表快评，指案情再现了违纪违法党员干部走上贪腐之路的轨迹，「敲响拒腐防变的警钟」，例如孙力军是错误地认为，当官和发财可以两不误；而贵州省政协原党组书记兼主席王富玉沉迷于打高尔夫球，变成恶习时，便是驶入通往腐化堕落的快速路。