北京冬季奥运会：不卖票但测选观众

中国官方今天17日决定取消出售冬季奥运会门票，而改为向可信观众赠票。按照之前的计划，只有居住在中国的人可以购买门票并观看冬季奥运会（2022年2月4日至20日）的比赛，来自国外的观众本来就已经没有办法入场观看比赛。中国官方没有说这些人将如何被挑选出来，也没有说他们在去体育场和滑雪场之前是否必须接受检疫。

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北京冬奥会受到新冠疫情的严重冲击，组委会周一宣布，由于疫情局势复杂，取消对公众的门票销售。此时距离冬奥会开幕不到三周。

法新社今天报道说，按照之前的计划，居住在中国的人们可以购买门票并参加奥运会（2022年2月4日至20日）。来自国外的观众已经没有办法参加比赛。

中国的新冠病毒疫情形势仍然困难和复杂，中国的几个城市在最近几周一直在与新冠病毒的爆发作斗争，组委会此刻取消了门票销售计划。官方说，为了保护工作人员和观众的健康和安全（......），现已决定调整原计划，改为组织观众进场观看比赛。

北京冬季奥运会组委会没有说这些人将如何被挑选出来，也没有说他们在去体育场和滑雪场之前是否必须接受检疫。据一些消息来源称，奥运会可能国家向公务员或上市公司的员工发出邀请。

据该报道，中国今天报告的新冠肺炎病毒新病例数量达到了2020年3月以来的最高水平，当局在奥运会前特别提高了警惕。

诚然，中国只报告了223个新病例，包括高传染性的Omicron变体。但是最近几周，中国的几个地区一直面临着新冠病毒流行病的反弹。

以广州为首的南方省份广东已经记录了9起新的本地新冠病毒病例，也包括一些Omicron变体。与澳门交界的珠海市要求其居民避免前往其他地方，并在周一开始对全体居民进行检测。学校被关闭。

中部省份河南省也报告了68例新冠病毒病例，该省与河北接壤，一些比赛将在河北举行。当地已经为几百万居民实施了部分遏制措施和大规模筛查。

距离北京冬奥会不到三周的时间，当局已经动员起来。特别是因为中国首都本周末报告了首例Omicron变体病毒感染。按北京的一位卫生官员周一告诉媒体，在感染者从加拿大收到的一封信上发现了这种病毒。消息称，该信件从加拿大辗转美国，香港后抵达北京。

当局的说法是，对同一批次的几十封信件进行了检测，其中五封显示有冠状病毒的痕迹。

中国官员解释说，该Omicron菌株与中国的Omicron病例不同，并且与上个月在北美发现的菌株相似。中国官员说：不排除是通过信件传入造成感染的可能性。

中国对外国进口产品说警惕，中国官方报告2020年在北京的一个市场上发现一块进口三文鱼砧板上有病毒的痕迹。法新社说，然而，冷冻食品是造成中国新冠肺炎病毒疫情的原因这一假设已被世卫组织驳回。

这一次，在北京发现新的Omicron病例后，首都有13,000多人接受了检测，同时一些旅游景点被关闭。北京现在要求在旅行前进行阴性测试，并在抵达后进行后续测试。

法新社说，中国首都上周推出了闭环概念。环闭指营造相当于气泡的封闭形式，将奥运会的运动员、官员、志愿者、司机、厨师，与中国民众完全隔离开来。