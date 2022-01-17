北京第一宗Omicron确诊 怀疑接触境外邮寄感染

北京市疫情防控工作新闻发布会今日通报，北京首宗Omicron变异株本土确诊病例曾接触的国际邮件环境样本，经核酸检测属阳性，不排除该病例从境外物品感染。

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据中央社今天引述中国官方媒体消息说，北京市疫情防控工作新闻发布会今日通报，15日北京通报1例COVID-19变种病毒Omicron的本土确诊病例，于11日曾接收一个国际邮件，该邮件于7日由加拿大寄出，经美国及香港再到北京。该病例曾接触邮件包装表面及文件纸张首页。官方消息说，经采集该邮件环境样本22件，包括包装表面2件，内表面2件及文件内纸张标本8件，核酸检测属阳性，并验出是Omicron变异株。

消息说，目前确认在运输途中可能接触该邮件共8人，除病例外其余接触人员核酸检测结果为阴性。经采集同一来源发往另一地点尚未拆封的国际邮件环境标本54件，检出5件阳性。

据该消息，北京确诊病例感染的病毒株，经基因序列分析，属于VOC/Omicron变异株（BA.1进化分支），但与北京以往的病例及近期其他省通报的Omicron变异株有差异，不属于同一传播链，但与去年12月在北美及新加坡等地分离的部分病毒株相似度较高。

官方消息说，北京首宗Omicron病例处于早期感染阶段，迄今未发现与各类高风险人群有重复轨迹，16日经排查涉疫情人员6730人，全部核酸检测结果为阴性。综合上述病例流行病学史、可疑物品样本检测结果以及病例样本的基因测序结果，不排除该病例是经境外物品感染病毒。