反送中游行学生刺伤警员 今遭重判近8年

香港一名高三学生在前年“反送中”运动爆发时，以美工刀刺伤一名警员的颈部，今天被法庭判处入狱7年9个月，据媒体称是各“反送中”案至今判刑较重的一起。香港反送中示威中有1万多人被逮捕，其中大部分是学生，有1100多人被起诉。

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中央社今天引述香港媒体消息报道说，被告为许添力，现年21岁，案发时读高中三年级。前年10月某日，他在观塘港铁站外以利器刺伤警员颈部，当场被捕。事发时，正值区内有“反送中”示威活动，受害警员与其他警员在区内行人天桥戒备。

据警方事后公布，受伤警员的右颈伤口长约3.5公分，部分咽喉管被刺中，右声带受损。

许添力原先被控一项企图谋杀罪，其后改为有意图伤人罪，他早前已认罪，高等法院原讼庭今早宣判。

据中央社说，在“反送中”之中，许添力刺伤警员案是较为严重的一起，另一起是一名示威者以易燃物料泼向反对者并引火点燃，导致对方全身严重烧伤，而行凶者已逃往海外，正被警方通缉。

据法新社今天报道称，受伤警员曾经住院一周，后经过7个月的恢复，于2020年6月重返警所岗位。

香港反送中示威中有1万多人被逮捕，其中大部分是学生，有1100多人被起诉。