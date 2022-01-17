台湾事实查核中心揭疫情与反送中都有假信息

台湾事实查核中心总编审陈慧敏16日在台北的铜纙湾书店就事实查核与民主政治为题演讲。她表示，疫情期间，中国大陆方面传出的假讯息往往有官媒、外交官员背书。而在中共加大对香港媒体的影响力后，港媒也成为对台假讯息的散布管道。

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据中央社报道说，台湾事实查核中心总编审陈慧敏在台北的铜纙湾书店就事实查核与民主政治为题演讲，她分析，新冠肺炎病毒疫情期间，中国大陆出现的假讯息主要环绕于“病毒并非来自武汉”这一议题，初始粗糙，之后逐渐更精细、更具逻辑，形成完整论述。

在假讯息发展过程中，中国官媒也会协力报导刊载，中国外交系统也同时于国际场合提出，让假讯息更具真实感。陈慧敏表示，疫情期间，中国大陆方面传出的假讯息往往有官媒、外交官员背书，而在中共加大对香港媒体的影响力后，港媒也成为对台假讯息的散布管道。

报道称，新冠肺炎病毒疫情爆发后，随着国际对中国究责的声音出现，2021年中，假讯息发展为美国延揽日本负责生化实验的731部队专家，在美国狄翠克堡（Fort Detrick）研究出新冠肺炎病毒并散布至全世界。不仅中国官媒报导，中国外交部发言人汪文斌也在记者会上要求美国“开放德特里克堡（狄翠克堡）生物实验室以及生物实验基地”。

该报道称，香港“反送中”期间，香港也充满假讯息，2019年，香港出现很多讯息查核团体，就反映出当时的假讯息多么泛滥。

部分假讯息则有官方背书，让一般人难以察觉真假。陈慧敏举例，2019年11月，中共中央政法委的官方微信帐号“长安剑”发布一篇声称香港“暴徒”有酬劳，杀警最高2000万元的虚假讯息。这篇文章内容详尽，除了报导金流，还刊出“招募死士”的抚卹价格表，但经事实查核中心查证皆为假，然而，这篇文章由中国官方微信发布，显示这则假讯息的传播路径与官方有关。

据陈慧敏，此外，香港媒体也可能被当作新的台湾假讯息传播管道。去年6月香港被视为亲中共媒体的文汇报报导称，台湾多项出口产品验出莱克多巴胺，借此攻击台湾社会，台湾官方与业者澄清后，文汇报也并没有公布检验机构，此事虽然没有在台湾激起太大波澜，文汇报所制作的新闻图卡，却至今还在流传，透过社群转发散布。

陈慧敏说，当前随着中共对香港的箝制增加，香港追求真相的媒体被一一调查、关闭，在立场新闻人员遭警方带走当天，港警方面同时发布不少正面形象新闻，陈慧敏认为，在香港，国家机器在试图建构新的历史，已经不仅是假讯息层次。