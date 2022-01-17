新闻无罪：在英港人连续三星期示威撑香港 伦敦苏格兰千多人组人链

逾千人参与伦敦的游行以一人一信投入香港经贸办结束。小图为市市民在还我新闻自由的旗帜起步 2022年1月17日

曾声称是亚洲信息中心的香港，其新闻自由在《港区国安法》生效后每况愈下，伦敦和苏格兰首府爱丁堡两个英国主要城市在刚过去的周末和周日亦举行活动，以示支持香港新闻自由，当中，伦敦有一千多人以「一人一信」方式向港府驻英办事处表达不满和要求；另有约三百人于爱丁堡组成人链，要求港府释放所有新闻工作者，成为英国连续三个星期以来第十个城市组织活动撑香港新闻自由。有关活动本周末将由苏格兰阿伯丁(Aberdeen)的港人接棒。

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根据不同社交媒体的片段，在刚过去的周末(15日)，逾千名港人在伦敦市中心的皮卡迪利圆环(Piccadilly Circus)集合，然后在「还我新闻自由」的旗帜带领下，向着香港驻伦敦经贸办进发，参加者沿途高呼「新闻无罪 自由无价」、「释放所有新闻工作者」、「还我新闻自由」、「Press Freedom All」、「Hong Kong is not china」等口号，到达经贸办后，更以一人一信的方式把要求经信箱口投入经贸办内。

游行开始前，以伦敦为基地的「香港监察」(Hong Kong Watch)创办人、英国保守党人权委员会副主席罗杰斯(Benedict Rogers)发言时表示，香港在主权移交时，传媒百花齐放；但在过去半年，多家传媒被迫关闭，「如果《苹果日报》标志着香港新闻自由的死亡，…，那么《立场新闻》和《众新闻》的关闭，就代表香港新闻自由被埋葬」，他们必须为此发出最大的声音。」 他续称，在《港区国安法》下，大批民主派人士被囚，他和很多在外港人只能依赖传媒了解香港情况，但当香港传媒一个一个倒下，香港将变成信息黑洞，国际社会必须发声和采取行动，令中共明白他们将为此付出代价。

而已移居英国的前香港新闻工作者王俊彦亦有发言，他反驳香港特首林郑月娥指新闻机构停运是它们自己的决定，他强调，新闻自由不是指有没有新闻，而是一种环境，当环境不容许新闻工作者在自由、安全、不受威胁之下报道新闻时，便没有新闻自由可言。

游行队伍中，有老有少，一名移居英国多年的老伯表示，过往会在网上听香港的电台新闻，现已放弃，对新闻自由空间日缩，大表不满，故前来抗议。另有在英进修的外国记者组队参与游行，强调这既是争取记者的权利，亦是为了人们拥有新闻自由的权利；既为香港，更是为世上所有新闻自由受到威胁的地方。

到了昨(16日)午，本月第十场支持香港新闻自由活动在苏格兰首府爱丁堡的国家档案馆外进行，义工先设立展板，缕述包括电影在内的表达自由被侵蚀情况，然后再让参加者在馆前和两旁马路手拉手地组成人链，高喊「还我新闻自由」、「释放所有新闻工作者」等口号。

有趣的是，人链在一个街头音乐表演者的所在处断开，以便市民可上前给予表演者打赏；另外，人链展示期间，有操普通话口音人士停下拍照，但未有其他挑衅行动，双方各安其事。最后，示威者在展示人链约半小时后和平散去。