法新社：中国取消冬奥会门票销售

据北京冬奥组委官方网站消息，2021年9月30日，北京冬奥会新冠肺炎疫情防控关键政策发布，明确不面向境外观众售票，仅面向境内符合疫情防控相关要求的观众售票。法新社表示：什么人可以现场观看呢？没有具体说明筛选的标准。有可能向公务员或国企人士发出邀请。

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鉴于疫情防控形势依旧严峻复杂，为保障涉奥人员和观众的健康安全，决定将原计划通过公开销售门票的方式调整为定向组织观众现场观赛，需要观众在观赛前、观赛中、观赛后严格遵守新冠肺炎疫情防控相关要求，以在疫情防控安全的前提下为赛事顺利举办营造良好氛围。

在冬奥开幕的前一个月，1月4日，北京启动赛时闭环管理试运行。一切将在隔离的“大泡泡”中进行。

为遏制新冠病毒的传播，在整个冬奥会期间，运动员、辅助人员、志愿者和媒体都将处于“闭环”——也就是“泡泡”——管理之中。意思是奥运期间，与冬奥有关的人员，比如裁判、行政人员、志愿者、厨师、司机、采访记者、教练员、运动员，以致VIP，都要待在一个闭环的冬奥场所或者酒店里面，与外部世界隔绝，防止他们跟普通的北京民众接触。

这个闭环并不是在北京隔离出一个巨大的区域，实际上，它由无数个迷你“泡泡”组成，例如，北京市民日常通行的一条街道旁边的隔离酒店。

对于乘飞机抵达中国的人员来说，他们从飞机在北京降落到乘飞机离开将一直处于闭环内。冬奥会“泡泡”已于1月4日开始运行。