继珠海、深圳后 广东梅州也出现Omicron确诊病例

新冠肺炎疫情持续，多地出现Omicron本土确诊病例。广东梅州市16日新增本土确诊病例1宗，当局17日表示为Omicron病例，与珠海市疫情同属一条传播链。官方下令，离梅州出广东省需48小时内检测阴性证明。

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据新浪新闻，梅州市17日疫情防控记者会上，当局表示新增的1宗本土确诊病例来自五华县，为一名11岁男童，于1月11日晚上随父母自驾车从珠海市返回梅州市，在梅州市期间居住在五华县岐岭镇华源村。

16日，梅州市疾控中心对男童检测出新冠病毒阳性，判定为新冠肺炎无症状感染者。随后转送至深圳市第三人民医院隔离治疗，进一步诊断为确诊病例（轻型）。经广东省疾控中心病毒全基因组测序为Omicron感染，与珠海市疫情同属一条传播链。

梅州CDC表示，该病例在梅州市的活动范围涉及五华县岐岭镇华源村、双头社区金福超市、萃益茗奶茶店。以上场所均已按要求实施管控和消毒。

截至今天早上9时，当区初步排查出密切接触者180人、次密接触者517人。当局又划定岐岭镇双头社区、华源村、龙水村和潭下镇文安村4个封控区，将岐岭镇及潭下镇其馀区域、华城镇全域划定为管控区，其他镇为防范区。

此外，封控区、管控区已完成第一轮全民核酸检测，共采集样本11.9万份，均为阴性。同时，16日启动了五华县全民核酸检测，共採集样本57.2万份，已出结果12万份，均为阴性。

据悉，梅州已要求梅州市市民非必要不离梅、不出省，确需离梅出省的，须持有48小时内核酸检测阴性证明。