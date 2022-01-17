广东梅州出现Omicron病例

继珠海、深圳后 广东梅州也出现Omicron确诊病例

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Jusqu’à présent, de nombreuses villes chinoises ont signalé des infections liées au variant Omicron, notamment Shanghai, la ville occidentale de Xi’an, des villes comme Zhuhai et Zhongshan, et la ville de Tianjin
Jusqu’à présent, de nombreuses villes chinoises ont signalé des infections liées au variant Omicron, notamment Shanghai, la ville occidentale de Xi’an, des villes comme Zhuhai et Zhongshan, et la ville de Tianjin © ZHAO ZISHUO, ASSOCIATED PRESS
作者： 法广
4 分钟

新冠肺炎疫情持续，多地出现Omicron本土确诊病例。广东梅州市16日新增本土确诊病例1宗，当局17日表示为Omicron病例，与珠海市疫情同属一条传播链。官方下令，离梅州出广东省需48小时内检测阴性证明。

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据新浪新闻，梅州市17日疫情防控记者会上，当局表示新增的1宗本土确诊病例来自五华县，为一名11岁男童，于1月11日晚上随父母自驾车从珠海市返回梅州市，在梅州市期间居住在五华县岐岭镇华源村。

 

16日，梅州市疾控中心对男童检测出新冠病毒阳性，判定为新冠肺炎无症状感染者。随后转送至深圳市第三人民医院隔离治疗，进一步诊断为确诊病例（轻型）。经广东省疾控中心病毒全基因组测序为Omicron感染，与珠海市疫情同属一条传播链。

梅州CDC表示，该病例在梅州市的活动范围涉及五华县岐岭镇华源村、双头社区金福超市、萃益茗奶茶店。以上场所均已按要求实施管控和消毒。

截至今天早上9时，当区初步排查出密切接触者180人、次密接触者517人。当局又划定岐岭镇双头社区、华源村、龙水村和潭下镇文安村4个封控区，将岐岭镇及潭下镇其馀区域、华城镇全域划定为管控区，其他镇为防范区。

此外，封控区、管控区已完成第一轮全民核酸检测，共采集样本11.9万份，均为阴性。同时，16日启动了五华县全民核酸检测，共採集样本57.2万份，已出结果12万份，均为阴性。

据悉，梅州已要求梅州市市民非必要不离梅、不出省，确需离梅出省的，须持有48小时内核酸检测阴性证明。

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