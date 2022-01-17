美媒：印度将向菲律宾出售布拉莫斯反舰导弹系统以抗衡中国

印度和菲律宾官员表示，两国已经达成协议，印度将向菲律宾提供布拉莫斯(BrahMos)反舰巡航导弹系统，该交易可能有助于抗衡近期中国在该地区争端中的强硬表现。菲律宾军方透露说，反舰导弹将从北到南部署在菲律宾群岛上，以覆盖面向南中国海的西海岸。

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据华尔街日报今天报道说，印度将向菲律宾出售布拉莫斯反舰导弹系统。这将是印度首次出口布拉莫斯导弹系统，该系统由总部位于新德里的印度-俄罗斯合资企业制造。此举也反映出印度为应对中国日益增长的军事力量而致力于扩大与美国及其盟友的防务关系。

据两位印度官员和菲律宾国防部长洛伦扎纳(Delfin Lorenzana)称，菲律宾政府于12月31日致函Brahmos Aerospace Private Ltd.，同意以3.75亿美元购买三套超音速导弹系统。菲律宾是美国的条约盟友。其中一名印度官员说，每套系统包括两个导弹发射器、一个雷达和一个指挥控制中心，可以在10秒内发射两枚导弹，并表示，这份合同有望在本月签署。

洛伦扎纳上周五在Facebook上发帖称，这些导弹将主要由菲律宾海军陆战队的海岸防御部队来操作，该交易中还包括对操作员进行培训和提供后勤支持。

担任菲律宾海军副司令至2019年的退役海军少将Rommel Ong说，设计这些导弹在一定程度上是为了抗衡中国。Ong表示，反舰导弹将从北到南部署在菲律宾群岛上，以覆盖面向南中国海的西海岸。

华尔街日报说，中国反对菲律宾有关南中国海（中国称：南海）陆地和海洋权益的主张。近年来，中国迅速扩大军力和军事活动范围，以宣示自身主张，包括建造了七座戒备森严的人工岛。最近已出现了一些纷争，例如2021年11月中旬，菲律宾官员指责中国海警船只对前往南中国海一个争议浅滩的菲律宾补给船使用高压水枪。