达沃斯线上开幕 习近平称欢迎各种资本在中国合法依规经营

中国国家主席习近平今天在瑞士达沃斯世界经济论坛上发表演讲时警告说，大国之间的全球对抗可能产生 "灾难性的后果"。据习近平还表示，中国将坚定不移推动高质量发展，经济总体发展势头良好，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，对中国经济发展前景充满信心；欢迎各种资本在中国合法依规经营，为中国发展发挥积极作用。

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据路透社今天报道说，中国国家主席习近平称对中国经济发展前景充满信心。 习近平在北京出席2022年世界经济论坛视频会议并发表演讲称，当今世界正在经历百年未有之大变局，时代之变和世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期，“（我们）要在危机中育新机、于变局中开新局。”

据习近平指出，主要经济体要树立共同体意识，强化系统观念，加强政策信息透明和共享，协调好财政、货币政策目标、力度、节奏，“主要发达国家要采取负责任的经济政策，把控好政策外溢效应，避免给发展中国家造成严重冲击。”

他并表示，全球低通胀环境发生明显变化，复合型通胀风险正在显现；要探索常态化疫情下的经济增长新动力，推进跨境贸易便利化。同时，要在充分协商基础上，为人工智能、数据经济打造各方普遍接受、行之有效的规则；要坚持共同但有区别的责任原则，在发展框架内推进应对气候变化国际合作。

此外，他还提到，中国将在推进新能源可靠替代过程中逐步有序减少传统能源，确保经济社会平稳发展。

据习近平同时宣布，中国将再向非洲国家提供10亿剂新冠疫苗，向东盟国家提供1.5亿剂疫苗。

据法新社说，中国国家主席习近平周一在瑞士达沃斯世界经济论坛上发表演讲时还警告说，大国之间的全球对抗可能产生 "灾难性的后果"。

达沃斯论坛长期以来被认为是商业、政治和民间社会领导人的终极会议场所，由于新冠肺炎病毒疫情大流行的影响，该论坛正在网上举行。

法新社说，2017年，在特朗普在美国上台后，中国领导人出人意料地倡导自由贸易和全球化，在达沃斯引起了人们对保护主义复兴的担忧，从而引起了轰动。周一，习近平再次以多边主义的捍卫者自居，并对全球紧张局势发出警告。

根据中国官方公布的习近平讲话内容，习近平说："历史一再证明，对抗不能解决问题，只会导致灾难性的后果，"

法新社说，习近平没有点名美国。习近平还说，"我们今天的世界远非和平。挑起仇恨和偏见的言论比比皆是。" 法新社说，但习近平没有详细说明。

据该报道，中国作为世界领先的贸易大国，正在推动新的区域自由贸易协定，并启动了环绕欧亚大陆的 "新丝绸之路"。然而，欧盟（EU）和美国--即中国的两个主要贸易伙伴--不断指责中国采取倾销、惩罚进口产品的保护主义措施和限制外国公司进入。