郭飞雄妻子张青追思会：还有很多维权人士的妻子正饱受煎熬

郭飞雄又名杨茂东，他因参加维权行动、为法轮功辩护声援、要求中共官员财产公开而被中共当局关押四次，两度坐牢，过去15年中有11年在狱中度过，被誉为“民权英雄”。他的妻子张青带着两个孩子被迫漂泊异乡，因罹患癌症，1月10日在美国马里兰州去世，终年55岁，夫妻最终未能见上最后一面。1月16日，“张青事后关注组”在网上举办追思会，来自美国、欧洲、澳洲、中国大陆等数十位专家学者、人权工作者、律师和异议人士参加，他们缅怀张青，并指出还有很多维权人士的妻子正饱受煎熬。他们谴责中共丧尽天良阻挠郭飞雄赴美，甚至对他绑架和正式逮捕，成为人间悲剧的制造者。

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追思会由普林斯顿中国学社执行主席、纵览中国网刊主编陈奎德主持。郭飞雄和张青的女儿杨天娇在追思会上回顾，他们在2009年来到美国后，母亲克服困难独自一人抚养他们两姐弟，并自强不息完成了大学和硕士学位，但不幸于2021年1月发现肠癌。在不久前母亲弥留之际，她和弟弟陪伴左右，不停跟母亲说话，看着母亲咽气。她说母亲经历了太多苦难，但是她的心向着光明，一直在困境中追求美好。

张青出生于湖北武汉，学有所长，人生本应坦途。但因共同理想与郭飞雄相爱，嫁给郭飞雄，从此备受磨难。尤其在郭飞雄第一次入狱后，她带着两个孩子被迫漂泊异乡，更是历经坎坷。但她以伟大的爱和罕见的坚韧，忍受一切。郭飞雄去年12月初在张青病危之际试图再次赴美，但12月5日向友人发出“我被抓了”的消息后至今下落不明，有消息传出他再次被捕。郭飞雄的姐姐杨茂平本来要在网上参加追思会，但遭到中共当局阻止而无法实现。

身在大陆的维权人士胡佳发言说，张青撒手人寰之前，一直期待郭飞雄能去那里团聚，“我希望他们的孩子能理解，他们的爸爸的巨大付出，是想给更多的孩子换来一片免于恐惧的天地；他们的爸爸做的是为这个国家和民族，希望他的儿女不要怨恨。希望异议人士的妻子要保护好身体，要等到与家人团聚的那天。”

中国妇权主席张菁发言说，当有热心肠的人想为中国做些事的时候，残暴的政权就会撕碎他和他的家庭，但捍卫民主自由人权的人依然会前赴后继，这也就会出现一批“十二党人的妻子”，“历来在推动中国民主自由、捍卫人权的运动中，最大的苦难承受者，不是坐牢的人，而是他们的母亲、妻子（包括前妻）和孩子们。有人说做一个民运人士要挨得起三把刀：中共政权刺向你的刀、家人的怨言、朋友的误解；她要补充的是，做一个民运人士的妻子，还要多承受两把刀：不仅要独自谋生抚养孩子，还要背负道义的责任——四处奔走揭露中共暴行，向各界呼吁，让丈夫和他的同道得到更多关注和声援。

张菁说，目前饱受这样煎熬的还有诸多维权人士的妻子，比如：高智晟的妻子耿和、张海涛的妻子李爱杰、唐荆陵之妻汪艳芳、胡佳的前妻曾金燕、丁家喜的妻子罗胜春、张宝成的妻子刘珏帆（目前也身患癌症无法见丈夫）等等。

流亡的大陆良心犯的妻子罗胜春、汪艳芳、鲜贵娥、刘珏帆等也先后发言。美国对华援助协会负责人傅希秋讲述说：张青当年带孩子逃到泰国却被联合国和奥巴马政府拒绝给予难民身份，万般无奈之下，他用自己两个孩子的美国护照偷偷把郭飞雄张青的一对儿女带上飞机。这段经历令追思会参加者无不动容。流亡美国的作家苏晓康建议建立帮助海外流亡政治异议人士家属的机制。

追思会的最后播放了由艾晓明制作的13分钟纪录片《纪念张青》，影片结尾郭飞雄的儿子呼喊：“爸爸！快回来吧！我好想您呀！”催人泪下，让人久久不能平静。