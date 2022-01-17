郭飞雄姐姐杨茂平跟中共要人

据维权网1月17日发布的消息，中国维权人士郭飞雄（杨茂东）已被当局正式逮捕。家属收到逮捕通知书显示，郭飞雄于1月12日经广州市检察院批准，被广州市公安局已涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”正式逮捕，目前被羁押于广州市第一看守所内。中国维权人士郭飞雄（原名：杨茂东）的姐姐杨茂平对大纪元记者说：“我们非常对不起张青，张青受到了非常不人道的待遇，这种比酷刑更糟糕。”

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近日，郭飞雄的妻子张青在美国不幸病逝。郭飞雄因遭到中共当局监控，无法前往美国陪妻子走完最后一程。如今又传出郭飞雄遭到中共当局正式逮捕的消息。

杨茂平：广州国保说郭飞雄被批捕了

杨茂平1月17日对大纪元记者说，“1月15日中午，他们（广州国保）到上海我工作的医院，口头上跟我说，‘郭飞雄被批捕了’。但是我没有收到任何文件。”

杨茂平质问广州国保：“我弟弟在哪里？他妻子去世前要求让他去照顾她，他妻子现在离世了，我让他去安排后事。”对方说：“他批捕了”。

杨茂平要求看文件，对方称，“过两天会有。”她说，“我一直在跟他们要人，你们是以什么罪名批捕？这两年，杨茂东一直在你们的监控下，他走到哪，你们跟到哪儿，他做什么事了？”

1月9日深夜，张青突然昏迷，被紧急送往美国马里兰州的一家医院。诊治结果显示，张青血液中氨的成分急剧升高，并且肠子穿孔、破裂。张青于1月10日上午去世，终年55岁。

现居华府的知名盲人律师陈光诚对大纪元说，张青的一双儿女非常伤心，“1月10日凌晨起，姐弟两个就一直在哭”。她的儿女呼吁中共立即释放郭飞雄，让他来美料理后事。

1月14日，美国国务院发言人内德‧普赖斯（Ned Price）发表声明说，对张青去世表示哀悼，并呼吁中共基于人道准许郭飞雄赴美。声明还敦促中共停止使用任意拘留和出于政治动机的出境禁令。

普赖斯表示，中国当局“多年来一直对郭飞雄进行虐待、监禁、日常骚扰和监视，拒绝他出国，只因他代表中国人民进行和平呼吁。”

1月15日，广州国保到上海找杨茂平。杨茂平认为有两个原因，一是威胁她，不许跟郭飞雄的朋友来往；另一个是，要求她或郭飞雄的哥哥，其中一人到美国处理张青的后事。但没有经过郭飞雄的允许，他们没法办理。

这么多年来，郭飞雄遭受中共迫害，杨茂平一直为弟弟奔走呼吁，也受到当局监视。杨茂平五年前退休时要求在上海生活，但广州国保开出条件：“不许她跟弟弟的朋友来往。”

杨茂平说，“以前国保的人都给我打电话，让我到别的地方说话，这次是直接到我医院来找我，这是有点儿挑衅，是想警告我：你要是这样继续替你弟弟伸冤，你就会怎样……”

杨茂平感到非常悲伤，她说，“我的身体也不允许我这样再颠簸，再加上听到张青的事情，我非常痛苦，对张青的那种痛苦，我感同身受，我的状态也不太好。”