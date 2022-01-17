CNN报道：从19日起中国将取消所有美国航班

美国有线电视新闻网（CNN）报导称：从1月19日起，美国飞往中国的所有美国航班将被取消，此情况持续至少两周。

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鉴于新冠病毒变种奥密克戎（Omicron）全球肆虐，自1月4日起，中国民航局多次发布熔断指令，停止6个美国飞中国的航班。今年以来，已有70架次飞中国的美航班遭取消。

CNN的报道将此情况与即将于2月4日开幕的北京冬奥会联系在一起。报导称，除乘坐专机的参赛运动员之外，试图从美国飞往中国的人可能很快就会面临一个“难以想象的场景”，不会有飞往中国的商业航班，这是中国在冬奥会前努力将新冠病毒排除在外的一部分举措。

据中国民航信息网络股份有限公司推出的应用程序“航旅纵横”数据显示，从2021年12月24日至2022年1月12日，在计划飞往中国的9356个国际航班中，超过三分之一被取消，这一数量已经相当于疫情前水平的一个零头了。

CNN称，在此期间，中美各大航空公司运营的航班在从美国飞抵中国之后，有越来越多的机上旅客新冠病毒检测呈阳性，因此在中国最重要的传统节日春节和北京冬奥会即将同时到来之前，引发这一波取消和暂停航班的浪潮。

疫情之前，中美之间航班约为每周100多班次，如今降至每周约20班。飞行这条航线的美国航空公司有三家，三家往来中国的美国航空公司中，达美航空（DAL）因未能应对清洁需求而无法正常执飞，联合航空（UAL）已被暂停两班，美国航空（AAL）也在熔断边缘试探。