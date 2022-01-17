NBA坎特大批中国 姚明出面邀请自由访问中国

中国前篮球巨星姚明今天7日邀请埃内斯-坎特自由访问中国。法新社说，坎特这位波士顿凯尔特人队球员一直对中国政府提出激烈批评。坎特并呼吁抵制北京冬奥会。姚明是在今天于北京举行的一个新闻发布会上回答提问时，说新闻能有机会邀请坎特访问中国。

广告 继续浏览后续

坎特（Enes Kanter Freedom）这位29岁的土耳其裔篮球运动员已入籍美国，是高水平体育界中对中国最强烈的批评者之一。据法新社说，这位球员是美国的崇拜者，他认为美国是 "世界上最伟大的国家"，他经常谴责中国的"残暴独裁"正在瞄准西藏人、维吾尔族穆斯林、香港和台湾。

在最近的一次采访中，坎特指责中国用 "金钱来购买沉默"，坎特并呼吁运动员不要去参加北京冬奥会（2月4日至20日）。据坎特说，美国、英国和澳大利亚对北京奥运会的外交抵制是 "一件好事"，但 "还不够"。

在周一的一个新闻发布会上被问及这位波士顿凯尔特人队球员的言论时，现任中国篮球协会主席姚明说，他听说过坎特这个名字，但并不了解他。据姚明说，"我不知道坎特的动机或立场是什么，所以我不一定有资格评论，" 这位来自中国的前休斯顿火箭队明星姚明说，"每个人都有不同的（信息）渠道，这可能导致有不同的观点。"

据姚明说，“但如果有机会，我希望能邀请坎特来中国看看。我或其他篮球迷可以充当他的向导，和他一起在全国各地旅行。这样他就能对中国有更全面的了解。”

伊内斯-坎特-弗里敦在土耳其长大，那里对讲突厥语的维吾尔人的困境尤其密切关注。

法新社说，新疆（中国西北部）地区长期以来一直受到遭指是伊斯兰教徒或穆斯林维吾尔族分离主义分子施行的血腥袭击的困扰。

西方的研究根据中国官方文件的解释、所称受害者的指控证词和统计数字的推断，指责北京在 新疆"难民营 "中关押了一百万人，其中大部分是维吾尔人，并对他们施行 "强迫绝育"， "强迫劳动"。

中国坚决否认这些指控，并将这些 "难民营 "说成是 "职业培训中心"，目的是让居民远离宗教极端主义。

该报道说，外国记者可以访问新疆，但会被严密地跟踪。这使得记者很难否认或确认各方的主张。

法新社说，但中国是NBA最大的海外市场。

但自从2019年，当时的休斯顿火箭队加盟经理达里尔-莫雷表达支持香港的民主抗议活动以来，美国篮球联盟和北京的关系已经很冷淡。