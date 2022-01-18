世界名企怕得罪中国拒撤北京冬奥赞助 维权者游说失败

人权倡议者去年底在美国白宫外站了57小时，要求美国外交抵制北京冬奥，数周后他们如愿以偿，加拿大、英国和澳洲加入美国，以人权问题为由，对2月4日登场的北京冬季奥运会祭出外交抵制。但事实证明，要说服企业冒着得罪世界第2大经济体当权者的风险以跟进抵制，困难就许多。全球超过200个团体写信、规划请愿并在企业办公室外举行抗议活动，以使各界注意到中国当局对维吾尔人、藏人和香港人的镇压。

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据中央社今天引述“华盛顿邮报”（Washington Post）报道，两年来，代表香港、西藏和新疆地区人民的倡议人士一直在敦促美国和西方企业中止对北京冬奥的赞助和转播，或公开谴责中国当局在这些地区进行的镇压。然而，人权倡议者说，可能冒犯世界第2大经济体统治者的风险，导致企业坚持履行他们的北京冬奥相关交易，并对中国侵犯人权的行径保持沉默。

据倡议团体“世界维吾尔代表大会”（World Uyghur Congress）计划负责人艾金（Zumretay Arkin）说：“他们能想到的只有钱。我感觉所有人现在都只想逃避现实，然后等到（北京冬季）奥运会结束。” 据艾金表示，德国金融服务公司安联（Allianz）是唯一同意与维权人士会面的企业。艾金10月在慕尼黑与世界维吾尔代表大会活动人士和前新疆教师席迪克（Kelbinur Sidik）办了一场会谈，席迪克谈及他目睹中国维吾尔人拘留营内的情况。

现居荷兰的席迪克告诉“华盛顿邮报”，中国当局在2017年强迫她在拘留营里教普通话，她看到被拘留者戴着镣铐和编号制服。她说，被拘留者睡在狭窄牢房的水泥地板上，被迫学习有关中国共产党的爱国歌曲。

据该报道，安联高层似乎被席迪克的发言所触动，并表示他们将与国际奥林匹克委员会（IOC）讨论此事。安联的一位发言人拒绝透露公司是否向国际奥会提出此议题，但安联仍是奥运会十多个全球赞助商之一。据这名发言人表示，安联的支持“以来自世界各地的运动员为中心”，且“性质上属长期”，涵盖东京、巴黎、米兰和洛杉矶奥运。

许多赞助商将中国视为它们最大的市场之一。对美国半导体巨擘英特尔（Intel）来说，中国占其收益26%，高于他国。当西方企业批评中国当局，甚至是含糊地谈起中国认为敏感的话题，北京一直以来都迅速出手惩戒。

英特尔上个月致函其供应商，要求他们避免从新疆地区采购商品或服务，此举惹怒中国。英特尔很快成为中国官媒和网络用户箭靶，促使这一芯片巨头道歉。英特尔拒绝就其赞助奥运的相关批评发表评论，尽管英特尔领导高层已公开承认中国人权问题。据英特尔（Intel）法务长罗杰斯（Steve Rodgers）去年在国会听证会上，被问及他是否同意美国政府有关中国正对维吾尔人实施种族灭绝的评估时表示：“我已经阅读国务院的报告，我已研究过它，我相信它的结论。”

其他奥运赞助商大致上回避了“华盛顿邮报”关于中国人权纪录的问题。

可口可乐（Coca-Cola）、宝碱（Procter & Gamble）拒绝置评；Visa、普利司通（Bridgestone）未回应置评要求。

Airbnb表示，与国际奥会为期9年的协议始于2020年，合作并非“围绕单一奥运会，而是为个人运动员经济赋权而计划的长期合作伙伴关系”。瑞士手表品牌欧米茄（Omega）则说，公司自1932年以来一直是奥运的“官方计时器”，且有政策规定“不涉及某些政治问题，因为（涉足政治议题）不会促进我们所承诺的体育事业”。

当美国抵制1980年莫斯科奥运时，美国运动员参赛也遭阻，NBC跟进并取消了其转播计划。美国外交官不会参加这次北京冬奥，但美国运动员仍将出赛，NBC则将继续转播。2014年，NBC同意向国际奥会支付77.5亿美元，以获得2021年至2032年期间所有奥运会的美国转播权。国际奥会于2015年宣布北京将成为2022冬季奥运主办城市。NBC去年秋季表示，其北京奥运转播期的广告销售强劲，“接近售罄水平”。

此外，随着北京冬奥即将登场，美国国会议员加大施压。在13日致奥运会赞助商的一封信中，数十名众议院议员指责可口可乐和其他美企参与针对乔治亚州投票权议题的“不坦率且浮夸讨论”，却同时对中国当局的镇压行径保持沉默。

生于新疆、童年移民至加拿大的维吾尔人艾金表示，“世界维吾尔代表大会”2年前开始敦促奥运会赞助商放弃北京奥运，但几乎未收到任何回应。“世界维吾尔代表大会”在一封信中写道：“2022年在北京举办奥运会，不仅是在财政上支持中国政府行动，且将国际奥委会及其伙伴牵连到中共在维吾尔地区犯下的违反人道罪。”

倡议人士本月在NBC位于纽约和华府等地的办公室外抗议，试图传递呼吁NBC取消其转播计划的信件。

该报道称，自由西藏学生组织（SFT）的杜玛（Pema Doma）说：“他们（NBC）为什么要把自己置于一个境地，将增长利润与收视率，与对种族灭绝政权正向看法挂勾的境地？”但是NBC并未回应有关抗议活动的问题。