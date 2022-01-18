中宣布停售冬奥票 促民众勿购海外商品

在北京发现新变种欧密克戎变种病毒后，为了防止北京爆发的疫情影响冬奥会的进行，中国近日再出新招，停止出售2022年冬奥现场观赛门票。另外，中国还以“海外包裹传递病毒”为由，敦促民众不要购买海外商品。分析人士称，这些都是中国为保冬奥会出台的最新极端政策，但最终可能仍无法防止新冠病毒在北京的爆发。

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中国于1月17日宣布， 停止给大众出售2022年冬奥会观赛券。这是中国于去年9月份宣布2022年冬奥会只对中国国内民众开放后的后续发展。

冬奥会组委会于17日在其官方网站上宣布，2022年冬奥会的贯赛票只给指定团体的观众提供观赛券。 这些观看比赛的人必须严格遵守当局的控疫措施，以为运动员提供一个完全安全的比赛环境。

分析人士认为，这说明2022年冬奥会的控疫政策远比去年的东京奥运会更严苛。

中国当局还在北京出现1例欧密克戎变种病毒的确诊病患后，提醒即将庆祝黄历新年的国人，不要从海外购物。

这位病患于1月15日确诊染上欧密克戎变种病毒，而且她已经接种了3剂中国科兴疫苗。中国公布了她过去1个月的行踪细节，隔离了曾经于她近距离接触的60多人，并于17日要求她所居住的海淀区的16,547人进行病毒检测。

中国还称，染疫病患并非是与他人接触而染疫，而是由于“一个发自于加拿大多伦多、曾转道美国和香港的包裹”而染疫。于是，北京卫生官员和北京邮局负责人以此为借口，敦促民众，新年和冬奥会前不要在海外购物。

这并不是首次中国将疫情的爆发归咎于海外。

澳洲昆士兰大学的病毒学家麦凯（Dr Ian Mackay ）说，北京的这种说法可能更多是出自于政治目的。他说：“我们都知道，这种病毒往往可以通过无症状的人传播，特别是在染疫初期。这是一个空气传播的病毒，并非通过接触传染的病毒⋯⋯”

报导表示，虽然中共并不要求参选的运动员必须接种中国疫苗，但是要求未接种疫苗的运动员必须自行隔离21天，而且还要求其他运动员提供入境前48个小时内和入境后72个小时内的病毒检测为阴性的证明。 同时，中国将参赛的运动员在北京期间闭环于奥运村中，并要求他们每天进行病毒检测，同时必须全天戴着口罩。

中国还为参赛车辆指定了专门路线，同时建议民众冬奥比赛期间，在家工作。中国还要求北京的民众就地过年。

但是麦凯表示，在冬奥会期间，随着来自于全球各地的运动员进入北京，中国可能仍无法完全防止新冠疫情在北京的爆发。