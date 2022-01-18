习近平再促反腐 称应抓住“关键少数”

中共总书记习近平今天在会议上说，坚持全面从严治党并向纵深推进，坚持以零容忍态度惩治腐败，坚持抓住“关键少数”以上率下。他并称，清理系统性腐败、化解风险隐患还任重道远。

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据中央社今天引述中国官方媒体新华社消息，中国共产党第19届中央纪律检查委员会第6次全体会议18日在北京开幕，中共政治局常委、中纪委书记赵乐际主持会议，习近平发表重要讲话，其余政治局常委李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、韩正皆出席会议。

习近平在谈到自己任内反腐的成就时说，今年是中共18大以来第10个年头，党中央以前所未有的勇气和定力推进党风廉政建设和反腐败斗争，“刹住了一些多年未刹住的歪风邪气，解决了许多长期没有解决的顽瘴痼疾，清除了党、国家、军队内部存在的严重隐患，管党治党宽松软状况得到根本扭转，探索出依靠党的自我革命跳出历史周期率的成功路径”。他还提出，必须坚持以党的政治建设为统领、坚持把思想建设作为党的基础性建设、坚决落实中央八项规定精神、坚持以雷霆之势反腐惩恶、坚持增强党组织政治功能和组织力与凝聚力，以及坚持构建“自我净化、自我完善、自我革新、自我提高”的制度规范体系。

据习近平说，必须清醒认识到，腐败和反腐败较量还在激烈进行，并呈现出一些新的阶段性特征；清理系统性腐败、化解风险隐患还任重道远。他要求，领导干部要增强政治敏锐性和政治鉴别力，领导干部特别是高级干部一定要重视家教家风，以身作则管好配偶、子女。

习近平说，各级党委（党组）要履行党内监督的主体责任，突出加强对“关键少数”特别是“一把手”和领导班子的监督。纪检监察机关要发挥监督专责机关作用，协助党委全面从严治党。

中央社说，会议以电视电话会议形式举行，各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团以及军队有关单位设分会场。