关押中国3年 澳籍作家杨恒均传健康持续恶化

澳洲籍华裔作家杨恒均被控间谍罪遭中国关押3年，根据其友人转述，杨恒钧在狱中的健康情形不断地恶化，澳洲政府和人权组织对此感到忧虑；北京法院对于该案尚未作出判决。

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据中央社今天引述消息报道说，澳洲籍华裔作家杨恒均被控间谍罪遭中国关押3年。杨恒均被控间谍罪，在2019年1月于广州机场被中国拘押。北京市第二中级人民法院2021年5月27日开庭审理杨恒均被控的间谍案，目前尚未作出判决。根据杨恒均友人转述其狱中口信，杨恒钧在狱中健康状况很差，他的家人与朋友担忧他恐将因未能获得适当医疗照护而死在狱中。

路透社今天的消息说，杨恒均在监狱口述讯息中提到，希望中国政府公开公布他的案件细节，他有一个目标是倡导法治，“我不相信我最终会成为强权统治的受害者”。据杨恒均的友人说，杨恒钧有不断恶化的健康问题，包括痛风、头晕、有时无法行走，高血压和血液检查显示他有肾衰竭的风险。

报道称，据悉尼科技大学中国研究中心副教授冯崇义表示，杨恒均曾向他强调，并没有犯下任何罪刑，更不用说从事间谍活动。杨恒均的支持者说，在判决出来前，看来没有任何杨恒钧可以被释放接受医疗照护的希望。

据澳大利亚外交部长潘恩（Marise Payne）表示，杨恒均被中国拘押3年来，一直无法与家人接触，只能有限度地接触律师。澳洲政府没有得到任何该案调查细节，这构成了对于澳洲公民任意居留。杨恒均的健康情形备受关注，澳洲政府呼吁中国履行提供治疗的义务。

人权观察（Human Rights Watch）澳大利亚分部主任皮尔逊（Elaine Pearson）指出，中国拘留所的环境条件很差，“我们非常担心杨恒均被拘留加剧了他的健康问题，而且监狱里的治疗不足”。

据中央社说，杨恒均本名杨军，曾任职中国外交部，1999年移民澳洲。杨恒均之后以作家身份在海外活动，经常发表同情中国民运的文章。他于2019年遭中国当局指控触犯“间谍罪”，并羁押至今。杨恒均在2019年1月遭到中国拘押后，中国和澳大利亚间外交关系恶化。北京对从澳洲进口的部分产品实施贸易制裁，对于澳洲呼吁国际间针对新冠病毒疫情起源展开调查做出愤怒反应。